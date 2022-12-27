Голова суду на Харківщині працювала на рф і спонукала брати паспорти окупантів

Суддя поширювала стандарти суду рф на Харківщині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Суддя м. Вовчанськ Чугуївського району відразу після окупації почала працювати на російських загарбників та сприяла утворенню так званого судового органу рф — «Волчанский районный суд Харьковской области». Вона добровільно обійняла у ньому посаду «председателя».

Суддя провела збори працівників суду, де агітувала працювати на окупантів. Зрадниця також додала, що вона буде проходити курси підвищення кваліфікації суддів безпосередньо на території рф, а після повернення — особисто прийматиме іспит від кожного працівника на знання законодавства рф.

Суддя повідомила, що для роботи у суді під її головуванням потрібен паспорт громадянина рф та закликала підлеглих якнайшвидше його отримати. У приміщенні суду зрадниця навіть організувала пункт приймання документів для отримання російських паспортів.

На початку вересня вона склала штатний розпис та список працівників незаконного судового органу та надіслала всі документи двом псевдоочільникам — «главе ВГА Харьковской области» і «главе ВГА Волчанского района Харьковской области».

Після деокупації Вовчанська зрадниця разом з російськими військовими втекла на територію держави-агресора.

За дорученням заступника Генерального прокурора Харківською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру очільниці Вовчанського районного суду Харківської області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).