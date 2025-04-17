Сколько времени в Харькове сэкономили на тревогах за 7 недель: данные Терехова
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил данные об эффективности системы дифференцированных воздушных тревог в Харькове.
«За семь недель (столько уже работают дифференцированные воздушные тревоги) мы сократили время воздушных тревог на 168 часов. Очень большая цифра. Если брать только последнюю неделю, мы сократили воздушные тревоги на 39 часов. Это 41%. Понимаете, совсем иначе сегодня могут жить и работать люди, работать банковские учреждения, государственные учреждения», — подчеркнул Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также отметил, что созданный в Харькове Ситуационный центр позволяет сообщать об опасности за считанные секунды. А места «прилетов» обнаруживают за 30 секунд.
Говоря о ситуации в Харькове, мэр отметил: минувшая ночь прошла спокойно. Последний обстрел был 14 апреля, когда по городу ударил «Шахед».
Читайте также: Пострадал ребенок: о последствиях массированного удара по Изюму сообщила ГСЧС
«Прошедшая неделя была очень тяжелой для города Харькова, потому что Харьков находился под практически постоянными обстрелами и целыми группами «Шахедов». Было попадание 20 «Шахедов». Пострадало очень много и частных домов, и пострадало очень много частных предприятий, наших производств. Это легкая промышленность, складские помещения. И это то, что дает работу харьковчанам. И я очень благодарен бизнесу, который остается в городе Харькове, несмотря ни на что, работает», — сказал городской голова.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дифференциация, новости Харькова, терехов, тревоги;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько времени в Харькове сэкономили на тревогах за 7 недель: данные Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 10:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил данные об эффективности системы дифференцированных воздушных тревог в Харькове".