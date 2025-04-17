Сколько времени в Харькове сэкономили на тревогах за 7 недель: данные Терехова

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил данные об эффективности системы дифференцированных воздушных тревог в Харькове.

«За семь недель (столько уже работают дифференцированные воздушные тревоги) мы сократили время воздушных тревог на 168 часов. Очень большая цифра. Если брать только последнюю неделю, мы сократили воздушные тревоги на 39 часов. Это 41%. Понимаете, совсем иначе сегодня могут жить и работать люди, работать банковские учреждения, государственные учреждения», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что созданный в Харькове Ситуационный центр позволяет сообщать об опасности за считанные секунды. А места «прилетов» обнаруживают за 30 секунд.

Говоря о ситуации в Харькове, мэр отметил: минувшая ночь прошла спокойно. Последний обстрел был 14 апреля, когда по городу ударил «Шахед».

«Прошедшая неделя была очень тяжелой для города Харькова, потому что Харьков находился под практически постоянными обстрелами и целыми группами «Шахедов». Было попадание 20 «Шахедов». Пострадало очень много и частных домов, и пострадало очень много частных предприятий, наших производств. Это легкая промышленность, складские помещения. И это то, что дает работу харьковчанам. И я очень благодарен бизнесу, который остается в городе Харькове, несмотря ни на что, работает», — сказал городской голова.