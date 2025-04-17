Пострадал ребенок: о последствиях массированного удара по Изюму сообщила ГСЧС
Вечером 16 апреля армия РФ атаковала Изюм в Харьковской области. Известно о семи пострадавших, среди которых — ребенок.
«В результате обстрела горело три жилых дома и хозяйственная постройка на общей площади более 600 м кв. Повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один ребенок», — сообщила утром 17 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о ракетной атаке на Изюм.
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В целом за сутки спасатели Харьковщины тушили 44 пожара, из которых три возникли из-за российских обстрелов. 32 пожара были в природных экосистемах. Также зафиксировали подрыв на взрывоопасном предмете: досталось трактору на дистанционном управлении, который работал в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, дитина, Изюм, обстрел, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 апреля армия РФ атаковала Изюм в Харьковской области. Известно о семи пострадавших, среди которых — ребенок".