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Пострадал ребенок: о последствиях массированного удара по Изюму сообщила ГСЧС

Происшествия 08:00   17.04.2025
Оксана Горун
Пострадал ребенок: о последствиях массированного удара по Изюму сообщила ГСЧС

Вечером 16 апреля армия РФ атаковала Изюм в Харьковской области. Известно о семи пострадавших, среди которых — ребенок.

«В результате обстрела горело три жилых дома и хозяйственная постройка на общей площади более 600 м кв. Повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один ребенок», — сообщила утром 17 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал о ракетной атаке на Изюм.

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В целом за сутки спасатели Харьковщины тушили 44 пожара, из которых три возникли из-за российских обстрелов. 32 пожара были в природных экосистемах. Также зафиксировали подрыв на взрывоопасном предмете: досталось трактору на дистанционном управлении, который работал в селе Новая Гнилица Чугуевского района. Пострадавших нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 16 апреля армия РФ атаковала Изюм в Харьковской области. Известно о семи пострадавших, среди которых — ребенок".