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Новости Харькова — главное за 17 апреля: ракетный удар по Изюму, пострадавшие

Происшествия 08:07   17.04.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное за 17 апреля: ракетный удар по Изюму, пострадавшие Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:07

Пострадал ребенок: о последствиях массированного удара по Изюму сообщила ГСЧС

Вечером 16 апреля армия РФ атаковала Изюм.

«В результате обстрела горело три жилых дома и хозяйственная постройка на общей площади более 600 м кв. Повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки и легковой автомобиль. По предварительным данным, пострадали семь человек, из них один ребенок», — сообщила утром 17 апреля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

07:02

Тревогу объявляли из-за «Шахедов», вечером «прилетело» по Изюму

Ночью в Харькове были две воздушные тревоги. Первую объявили вечером 16 апреля — из-за угрозы «Шахедов».

Вскоре добавилась также ракетная угроза. В 22:23 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под обстрел попал Изюм. Пострадали два человека.

Ровно в полночь дали отбой. Однако в 02:30 тревогу возобновили — вновь из-за БпЛА.

Отбой прозвучал в 05:23. О «прилетах» в Харькове не сообщали. По состоянию на 07:02 17 апреля тревоги в городе нет.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".