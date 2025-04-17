На Харьковском направлении – без боев, на Купянском – две атаки: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.
На Харьковском направлении на данный момент боев не произошло.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 79. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории», — отметили в Генштабе.
Читайте также: Ракетами и «Шахедами» били по Харьковщине: Синегубов рассказал о пострадавших
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковском направлении – без боев, на Купянском – две атаки: ГШ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".