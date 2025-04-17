На Харьковском направлении – без боев, на Купянском – две атаки: ГШ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Харьковском направлении на данный момент боев не произошло.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 79. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории», — отметили в Генштабе.