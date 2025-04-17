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На Харьковском направлении – без боев, на Купянском – две атаки: ГШ на 16:00

Фронт 16:47   17.04.2025
Виктория Яковенко
На Харьковском направлении – без боев, на Купянском – две атаки: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загрызово.

На Харьковском направлении на данный момент боев не произошло.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 79. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".