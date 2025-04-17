Ракетами и «Шахедами» били по Харьковщине: Синегубов рассказал о пострадавших
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля сообщил подробности о последствиях обстрелов Харьковской области, в частности — вечерней массированной атаке на Изюм.
«22:14, Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела (БпЛА типа «Шахед») горело три частных дома на площади 600 м кв. Пострадала 66-летняя женщина, получив острую реакцию на стресс. 22:14, Изюмский р-н, г. Изюм. В результате обстрела (предварительно ракета) повреждены шесть частных домов, два хозяйственных сооружения и легковой автомобиль. Пострадали шесть человек: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина, семилетний ребенок, 55-летняя женщина, 25-летняя женщина и 32-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.
Также «Шахед» ударил по территории Изюмской громады — по селу Пимоновка. Там горела хозяйственная постройка, поврежден частный дом. Обошлось без пострадавших.
В течение суток под обстрелами были Купянский и Богодуховский районы, а также Оскольская громада в Изюмском районе. Там Есть пострадавшие.
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«19:55, Изюмский р-н, Оскольская ТГ, с. Оскол. В результате попадания (тип оружия устанавливается) в легковой автомобиль пострадали 10 человек«, — отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, новости Харькова, обстрел, пострадавшие, ракети, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 17 апреля сообщил подробности о последствиях обстрелов Харьковской области, в частности — вечерней массированной атаке на Изюм".