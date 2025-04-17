Семь атак на Харьковщине за сутки насчитал Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток наступала и на Купянском, и на Харьковском направлениях на Харьковщине.

«На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного. На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 17 апреля.

В целом на фронте было 125 боев. Силы обороны поразили 19 районов сосредоточения оккупантов и их техники, три пункта управления, одно средство ПВО, три артсистемы, один склад боеприпасов, а также станцию РЭБ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.