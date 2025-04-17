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Семь атак на Харьковщине за сутки насчитал Генштаб ВСУ

Фронт 08:58   17.04.2025
Оксана Горун
Семь атак на Харьковщине за сутки насчитал Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ в течение суток наступала и на Купянском, и на Харьковском направлениях на Харьковщине.

«На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного. На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки», — проинформировал Генштаб в сводке на 08:00 17 апреля.

В целом на фронте было 125 боев. Силы обороны поразили 19 районов сосредоточения оккупантов и их техники, три пункта управления, одно средство ПВО, три артсистемы, один склад боеприпасов, а также станцию РЭБ.

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Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток наступала и на Купянском, и на Харьковском направлениях на Харьковщине".