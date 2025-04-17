Копы оценили риски атак на Пасху. Меры безопасности усилят, возможны проверки
На Пасху полицейские усилят меры безопасности. В частности, правоохранители будут патрулировать вблизи мест богослужений.
Как сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии «Интерфакс-Украина», копы могут избирательно проводить поверхностный осмотр вещей граждан.
Она также подчеркнула, что во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа.
«Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху», — отметила Гирдвилис.
О том, что риски массированных ракетных атак и различных провокаций на Пасху остаются высокими, предупредил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
«Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных: воздержитесь от посещения массовых мероприятий — рассмотрите возможность просмотра богослужений онлайн; не поддавайтесь на возможные провокации; соблюдайте комендантский час, установленный в вашем регионе; не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – во время нее находитесь в укрытиях; немедленно сообщайте полицию или на спецлинии 112/102 о подозрительных предметах или лицах», — пишет Белошицкий.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: атаки, копы, пасха, полиция, храмы;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 14:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Пасху полицейские усилят меры безопасности. В частности, правоохранители будут патрулировать вблизи мест богослужений.".