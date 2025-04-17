Копы оценили риски атак на Пасху. Меры безопасности усилят, возможны проверки

На Пасху полицейские усилят меры безопасности. В частности, правоохранители будут патрулировать вблизи мест богослужений.

Как сообщила спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии «Интерфакс-Украина», копы могут избирательно проводить поверхностный осмотр вещей граждан.

Она также подчеркнула, что во время военного положения могут действовать определенные ограничения, в частности, расписание богослужений составлено с учетом комендантского часа.

«Призываем граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги. Помним, что враг коварен и может прибегнуть к любым действиям, даже в Пасху», — отметила Гирдвилис.

О том, что риски массированных ракетных атак и различных провокаций на Пасху остаются высокими, предупредил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

«Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных: воздержитесь от посещения массовых мероприятий — рассмотрите возможность просмотра богослужений онлайн; не поддавайтесь на возможные провокации; соблюдайте комендантский час, установленный в вашем регионе; не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – во время нее находитесь в укрытиях; немедленно сообщайте полицию или на спецлинии 112/102 о подозрительных предметах или лицах», — пишет Белошицкий.