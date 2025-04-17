Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн

По состоянию на 17 апреля в Харьковской области актуальны 2025 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия фельдшера с зарплатой в 51 тысячу гривен. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации будет иметь 50 тысяч, а главный электромеханик – 39700.

Машинист экскаватора будет зарабатывать 30 тысяч, заведующий лабораторией – 25500, машинист укладчика асфальтобетона – 25400, экспедитор – 25 тысяч, столяр строительный – 23500, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, а специалист по физической реабилитации – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.