Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн
По состоянию на 17 апреля в Харьковской области актуальны 2025 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия фельдшера с зарплатой в 51 тысячу гривен. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации будет иметь 50 тысяч, а главный электромеханик – 39700.
Машинист экскаватора будет зарабатывать 30 тысяч, заведующий лабораторией – 25500, машинист укладчика асфальтобетона – 25400, экспедитор – 25 тысяч, столяр строительный – 23500, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, а специалист по физической реабилитации – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Читайте также: 13 млрд гривен должны из госбюджета тепловикам Харьковской области — ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплаты, новости Харькова, работа, робота, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 апреля в Харьковской области актуальны 2025 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".