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Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн

Общество 12:39   17.04.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 51 тыс. грн

По состоянию на 17 апреля в Харьковской области актуальны 2025 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия фельдшера с зарплатой в 51 тысячу гривен. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации будет иметь 50 тысяч, а главный электромеханик – 39700.

Машинист экскаватора будет зарабатывать 30 тысяч, заведующий лабораторией – 25500, машинист укладчика асфальтобетона – 25400, экспедитор – 25 тысяч, столяр строительный – 23500, оператор информационно-коммуникационных сетей – 22 тысячи, а специалист по физической реабилитации – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

вакансии в Харькове и области
Фото: ХОВА

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17 апреля в Харьковской области актуальны 2025 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".