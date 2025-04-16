Новости Харькова — главное за 16 апреля: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:05
Тревога была из-за «Шахедов», пролетавших мимо
Большую часть ночи в Харькове не было тревоги. Отбой дали в 00:41, и он был актуален до утра. При этом над территорией Украины продолжался налет «Шахедов». В Харьковской области их также фиксировали — вечером 15 апреля.
Воздушные силы ВСУ предупреждали и о движении БпЛА в сторону Харькова.
И все же ночь в городе обошлась без взрывов и «прилетов». По состоянию на 07:05 утра тревоги нет.
Читайте также: Сегодня 16 апреля: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, новости Харькова, ночь, тревога, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новости Харькова — главное за 16 апреля: как прошла ночь»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 07:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".