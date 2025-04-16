Новости Харькова — главное за 16 апреля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:05

Тревога была из-за «Шахедов», пролетавших мимо

Большую часть ночи в Харькове не было тревоги. Отбой дали в 00:41, и он был актуален до утра. При этом над территорией Украины продолжался налет «Шахедов». В Харьковской области их также фиксировали — вечером 15 апреля.

Воздушные силы ВСУ предупреждали и о движении БпЛА в сторону Харькова.

И все же ночь в городе обошлась без взрывов и «прилетов». По состоянию на 07:05 утра тревоги нет.