ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты три раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.
Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.
«Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 70 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, волчанск, Генштаб ВСУ, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 16:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".