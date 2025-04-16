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ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма

Фронт 16:47   16.04.2025
Виктория Яковенко
ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты три раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.

«Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 70 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 16:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".