ГШ: возле Волчанска идет атака, на Купянском направлении было три штурма

На Харьковском направлении продолжается одна атака противника неподалеку от Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты три раза пытались прорвать украинскую оборону в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Из артиллерии враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.

«Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. На данный момент произошло 70 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.