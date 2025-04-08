«Убийство Синегубова должно было быть публичным»: что шокировали следствие

Начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в подробностях рассказал о деле подготовки покушения на руководителей военных администраций (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко).

«Подозреваемого зовут Александр. У него есть боевой опыт. Он воевал в Афганистане. Гордится, что он сражался в группе «Белые волки», входившие в состав сербской армии в конфликте между Сербией и Хорватией. После войны он проживал в Крыму. Входил в одну преступную группировку. После убийства руководителя этой организации переехал с семьей в Белгород», — отметил Болвинов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По данным Болвинова, расследование дела началось с 5 марта 2024 года. Когда военный на Салтовке умер из-за огнестрельного ранения в спину.

«Следователи сразу бросились искать гильзу, потому что пули в теле не было, она прошла навылет, пробила легкие. Они заподозрили, что убийца мог следить за жертвой, а само нападение произошло в другом месте. Полицейские решили восстановить маршрут военного в вечер нападения. Выяснили: в тот вечер военный шел домой от молочного магазина, через спортивную площадку, по дорожке. Там металлоискатели нашли гильзу. От двух ребят, пробегавших неподалеку именно в момент нападения, следователи узнали, что убийца выпрыгнул из кустов, свидетели слышали крик: «Стой, с*ка!». Как мы узнали позже, этих двух парней нападающий сначала тоже решил убить, но потом передумал», – сообщил Болвинов.

С помощью камер правоохранители установили, где мог жить фигурант. Следователи обнаружили его квартиру, однако там никого не было. Но обнаружили пистолет, из которого стреляли в военного.

Затем, говорит Болвинов, случаются подрывы здания Шевченковской администрации и военных автомобилей в разных районах города. Следователи устанавливают, что к этому причастен фигурант.

«Оперативщики сравнивают записи со своих регистраторов, находят на них похожего по описанию, вероятного поджигателя. Более того – один из полицейских узнает его. Несколько лет назад его уже ловили за мелкие кражи, тогда его фамилия была Безсмертных. Тогда следователи устанавливают за фигурантом круглосуточное наблюдение и видят, что он регулярно заходит на территорию одного из садовых обществ в окрестностях города, на улице Клочковской», — продолжил Болвинов.

Правоохранители вышли на след подозреваемого. Устанавливают, что он постоянно переодевается и, возможно, живет в заброшенном доме в Малой Даниловке.

«Пробили отпечатки и сразу увидели, что это Александр Голубь/Безсмертных, он действительно проходил у нас по мелким воровствам, по двум из эпизодов даже отсидел. Вокруг садового общества начинается масштабная спецоперация, весь район оцепили, устроили настоящую охоту. Но злоумышленник больше не появился», – отметил Бовлинов.

Следователи также установили, что у него есть дом в Казачьей Лопани. И тогда полицейские решают просто сесть на электричку, которая еще ходит туда. Так фигуранта и поймали.

«Задержание производилось около 15:00. И буквально через полтора часа после этого мы получаем информацию о том, что кто-то заложил взрывчатку под автомобиль начальника Дергачевской ГВА. Он сам подметил что-то подозрительное под машиной, когда припарковался на холме, сразу вызвал полицию. На видео с камер у этого автомобиля видим уже знакомого «усача», на этот раз он в одежде работника коммунальных служб, в специальном жилете», — уточнил Болвинов.

Кто должен был стать следующей жертвой, следователи узнали уже от подозреваемого.

«Мы сначала были немного удивлены и шокированы, когда он рассказал нам, что он в то время, как мы его задержали, ожидал взрыв Задоренко и после взрыва он готовился к нападению на Синегубова. Убийство Синегубова должно было быть публичным. Он объяснил, что убийство должно было совершиться следующим образом. Для убийства Синегубова ему передали три гранаты. Было оговорено со спецслужбами РФ, что они ему заблаговременно говорят место, куда ударит российский КАБ или ракета. Это должен быть жилой дом, где будет максимальное количество жертв гражданских. В это место должно приехать руководство области и города. Он это место должен знать раньше времени и подготовиться к нападению. Нападение, по его разрабатываемому плану, должно быть на самого начальника администрации с использованием передавших ему гранат. Применить так называемую «закладку» из гранаты или бросить ее прямо в толпу, а затем незаметно сбежать. План был почти готов, удобным моментом он также называет общение Синегубова с журналистами на местах прилетов.», — говорят правоохранители.

Болвинов также уточнил, усилили ли меры безопасности для начальников Дергачевской ГВА и Харьковской ОВА.

«В ходе досудебного расследования в отношении начальника Дергачевской ГВА были приняты меры безопасности по его ходатайству. Что касается начальника ХОВА, то такие меры не принимались, поскольку к тому времени мы уже задержали преступника и он находился под следствием», — рассказал Болвинов.

Он заявил, что это был первый случай подготовки убийства главы ХОВА.