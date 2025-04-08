Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть

В Харькове будут судить 55-летного мужчину. Его обвиняют в убийстве украинского военного и подготовке покушения на руководителей военных администраций (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко).

«Обвиняемый – уроженец г. Евпатория АР Крым. Мужчина имел много проблем с законом и был неоднократно судим. После 2015 года он переехал в г. белгород рф. Фигурант увлекался российской идеологией, потому попал в поле зрения вражеских спецслужб. Он заключил соглашение о сотрудничестве с представителями фсб рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в Харьков агент прибыл в феврале 2024 года. Его первой задачей было убить украинского военнослужащего. И киллер сделал это: выстрелил в спину военному у одной из многоэтажек в Харькове, защитник Украины умер на месте. Также в прокуратуре утверждают, что этот же фигурант бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67. Взрыв нанес ущерба на 2,5 млн грн, но обошелся без пострадавших.

«Еще одной задачей было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации. Фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он поехал в г. Дергач и заложил путем крепления фиксирующим элементом в виде магнита взрывчатку под кузов авто чиновника. К счастью, глава ГВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, спасши свою жизнь. В дальнейшем фигурант планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации. По плану мужчина должен был совершить подрыв транспортного средства, которым пользуется руководитель ХОВА, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США. Однако понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант «поставил на паузу» убийство», — проинформировала прокуратура.

Этого же евпаторийца обвиняют еще в серии диверсий и терактов в Харькове, в частности — поджогах автомобилей военных и закладывании взрывчатки в помещении МСЭК. С определенного момента его деятельности за мужчиной начали следить правоохранители. В конце октября 2024 года его поймали в электричке, когда агент пытался выехать из Харькова. Подозреваемого отправили в СИЗО без права внесения залога. А теперь будут судить в Дзержинском районном суде Харькова. Если его вину докажут, мужчина может отправиться отбывать пожизненное лишение свободы.