Хотел убить Синегубова и Задоренко: в Харькове заявили о покушении на власть
В Харькове будут судить 55-летного мужчину. Его обвиняют в убийстве украинского военного и подготовке покушения на руководителей военных администраций (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко).
«Обвиняемый – уроженец г. Евпатория АР Крым. Мужчина имел много проблем с законом и был неоднократно судим. После 2015 года он переехал в г. белгород рф. Фигурант увлекался российской идеологией, потому попал в поле зрения вражеских спецслужб. Он заключил соглашение о сотрудничестве с представителями фсб рф», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным следствия, в Харьков агент прибыл в феврале 2024 года. Его первой задачей было убить украинского военнослужащего. И киллер сделал это: выстрелил в спину военному у одной из многоэтажек в Харькове, защитник Украины умер на месте. Также в прокуратуре утверждают, что этот же фигурант бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67. Взрыв нанес ущерба на 2,5 млн грн, но обошелся без пострадавших.
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«Еще одной задачей было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации. Фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он поехал в г. Дергач и заложил путем крепления фиксирующим элементом в виде магнита взрывчатку под кузов авто чиновника. К счастью, глава ГВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы, спасши свою жизнь. В дальнейшем фигурант планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации. По плану мужчина должен был совершить подрыв транспортного средства, которым пользуется руководитель ХОВА, за денежное вознаграждение в размере 50 тыс. долларов США. Однако понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант «поставил на паузу» убийство», — проинформировала прокуратура.
Этого же евпаторийца обвиняют еще в серии диверсий и терактов в Харькове, в частности — поджогах автомобилей военных и закладывании взрывчатки в помещении МСЭК. С определенного момента его деятельности за мужчиной начали следить правоохранители. В конце октября 2024 года его поймали в электричке, когда агент пытался выехать из Харькова. Подозреваемого отправили в СИЗО без права внесения залога. А теперь будут судить в Дзержинском районном суде Харькова. Если его вину докажут, мужчина может отправиться отбывать пожизненное лишение свободы.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 55-летного мужчину. Его обвиняют в убийстве военного и подготовке покушения на руководителей военных администраций (Олега Синегубова и Вячеслава Задоренко)".