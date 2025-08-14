Apple готовит презентацию iPhone 17: что уже известно из инсайдов и слухов
Каждый год осень для поклонников Apple превращается в настоящий праздник — компания традиционно показывает новые смартфоны, которые тут же становятся предметом обсуждений на форумах, в соцсетях и в новостях. Но в 2025-м интрига особенно велика: инсайдеры утверждают, что iPhone 17 станет самым заметным обновлением за последние пять лет. И хотя до официальной презентации еще несколько недель, в сети уже гуляет немало слухов, утечек и предположений, которые позволяют составить примерное представление о новинке.
Дата и формат презентации
По информации из анонимных источников, мероприятие состоится в середине сентября, в фирменном кампусе Apple Park в Купертино. Ожидается, что компания проведет гибридную презентацию: часть гостей пригласят лично, а остальная аудитория сможет следить за трансляцией онлайн. Такой формат уже стал привычным для Apple, но есть мнение, что в этот раз фирма подготовит масштабные демонстрации прямо на сцене, чтобы подчеркнуть важность релиза.
Некоторые журналисты утверждают, что Apple даже рассматривает возможность расширенной пресс-сессии с возможностью тестирования устройства сразу после анонса — шаг, который компания делает крайне редко.
Ключевые технические нововведения
Судя по данным от поставщиков и разработчиков, новое поколение смартфонов получит процессор A19 Bionic, выполненный по 2-нм техпроцессу. Это должно повысить производительность на 20–25% и при этом снизить энергопотребление. Особый акцент Apple, по слухам, делает на графическом ускорителе — пользователи смогут запускать более сложные игры с консольной графикой и работать с нейросетями прямо на устройстве.
Камера iPhone 17 также должна получить серьезное обновление: главный модуль будет оснащен 48-Мп сенсором нового поколения с улучшенной стабилизацией и системой интеллектуальной постобработки фотографий. Ожидается появление функции «Ночной портрет», которая объединит ночной режим и портретную съемку без потери качества.
Дизайн и экран
Инсайдерские рендеры показывают более тонкие рамки и почти незаметный вырез под фронтальную камеру. Поговаривают, что Apple тестирует технологию «подэкранной камеры», но не факт, что она появится уже в этой модели.
Дисплей сохранит диагонали 6,1 и 6,7 дюйма, но будет использовать обновленную матрицу OLED с яркостью до 3000 нит — это особенно важно для использования смартфона под прямыми солнечными лучами.
Кстати, несколько источников намекают на появление новых цветовых решений: помимо классических черного и серебристого, нас ждут глубокий синий, графитовый и необычный «титан-голд».
Цена и доступность
По предварительным оценкам, цена в США останется на уровне прошлогодней модели, однако в Европе и Украине она может вырасти на 5–10% из-за колебаний валют и таможенных сборов. В украинском ритейле ожидать старт продаж стоит уже через 1–2 недели после мировой премьеры.
Тем, кто планирует оформить предзаказ, эксперты советуют заранее определиться с конфигурацией памяти — как показал опыт прошлых лет, самые востребованные модели раскупаются в первые часы. Найти полный ассортимент и свежие предложения можно будет в официальном магазине Apple и у проверенных реселлеров.
