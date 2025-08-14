Apple готує презентацію iPhone 17: що вже відомо з інсайдів і чуток

Щороку осінь для шанувальників Apple перетворюється на справжнє свято — компанія традиційно показує нові смартфони, які стають предметом обговорень на форумах, в соцмережах і в новинах. Але у 2025-му інтрига особливо велика: інсайдери стверджують, що iPhone 17 стане найпомітнішим оновленням за останні п’ять років. І хоча до офіційної презентації ще кілька тижнів, у мережі вже гуляє чимало чуток, витоків та припущень, які дозволяють скласти приблизне уявлення про новинку.

Дата та формат презентації

За інформацією з анонімних джерел, захід відбудеться у середині вересня, у фірмовому кампусі Apple Park у Купертіно. Очікується, що компанія проведе гібридну презентацію: частину гостей запросять особисто, а решта аудиторії зможе стежити за трансляцією онлайн. Такий формат вже став звичним для Apple, але є думка, що цього разу фірма підготує масштабні демонстрації прямо на сцені, щоб наголосити на важливості релізу.

Деякі журналісти стверджують, що Apple навіть розглядає можливість розширеної прессесії з можливістю тестування пристрою одразу після анонсу – крок, який компанія робить вкрай рідко.

Ключові технічні нововведення

Судячи з даних від постачальників та розробників, нове покоління смартфонів отримає процесор A19 Bionic, виконаний за 2-нм техпроцесом. Це має підвищити продуктивність на 20–25% і знизити енергоспоживання. Особливий акцент Apple, за чутками, робить на графічному прискорювачі – користувачі зможуть запускати складніші ігри з консольною графікою та працювати з нейромережами прямо на пристрої.

Камера iPhone 17 також має отримати серйозне оновлення: головний модуль буде оснащений 48-Мп сенсором нового покоління з покращеною стабілізацією та системою інтелектуальної постобробки фотографій. Очікується поява функції «Нічний портрет», яка поєднає нічний режим та портретну зйомку без втрати якості.

Дизайн та екран

Інсайдерські рендери показують тонші рамки та майже непомітний виріз під фронтальну камеру. Подейкують, що Apple тестує технологію підекранної камери, але не факт, що вона з’явиться вже в цій моделі.

Дисплей збереже діагоналі 6,1 і 6,7 дюйма, але використовуватиме оновлену матрицю OLED з яскравістю до 3000 ніт — це особливо важливо для використання смартфона під прямим сонячним промінням.

До речі, кілька джерел натякають на появу нових колірних рішень: крім класичних чорного та сріблястого, на нас чекають глибокий синій, графітовий та незвичайний «титан-голд».

Ціна та доступність

За попередніми оцінками, ціна в США залишиться на рівні торішньої моделі, однак у Європі та Україні вона може зрости на 5–10% через коливання валют та митних зборів. В українському рітейлі очікувати на старт продажів варто вже через 1–2 тижні після світової прем’єри.

Тим, хто планує оформити попереднє замовлення, експерти радять заздалегідь визначитися зі конфігурацією пам’яті — як показав досвід минулих років, найпопулярніші моделі розкуповуються в перші години. Знайти повний асортимент та свіжі пропозиції можна буде в офіційному магазині Apple та у перевірених реселерів.