Политическая реклама в Харькове: ее анализ, кого больше и оценки эксперта

В 2025 году в Харькове стало больше политической рекламы, констатирует кандидат политических наук Антон Авксентьев. Он тщательно проанализировал эти баннеры по городу и дал свою субъективную оценку.

Политолог говорит: больше всего такой рекламы можно увидеть от городского головы Игоря Терехова. Не отстают и военные, продолжает Авксентьев.

«Здесь визуально преобладают Белецкий с «тройкой», «Азовом» и «Хартией», которая заполонила город своими граффити через блок от мэра на «наружку». Сейчас хочу остановиться на «поклейках» от Терехова, которых в городе вижу параллельно четыре», — отметил политолог.

«Горжусь быть харьковчанином»

По словам Авксентьева, месседж «горжусь быть харьковчанином» — ключевой еще с прошлого года. Предполагает: идея возникла после обнародования летом 2024 социологии, что среди всех областных центров именно в Харькове самый высокий процент респондентов (94%) гордятся быть жителями своего города.

«В принципе, и без социологии пафосная харьковская мегалотимия очень заметна в социальных сетях. Концепт «первая столица» по форме стал табуированным, но по содержанию лишь усилился и получил реинкарнацию в виде «железобетонного города-героя». Мэр стремится это олицетворять, отождествлять свой личный имидж с брендом города. Получилось очень точное попадание в целевую аудиторию и медианного избирателя. Возмущение «харьковцев» из патриотического Facebook мэра не интересуют, потому что это не для них, а для «харьковчан». Субъективная оценка: технологически мощная», — пишет политолог.

Эту рекламу он оценил в 8/10.

«Два праздника – одна сила»

«Поклейка» к августовским праздникам (которую до сих пор не сняли) получилась слабее. Хотя целевая аудитория мэра, вероятно, 23 августа ни с каким флагом не ассоциирует. В целом ясна идея в сочетании, а не противопоставлении харьковской и украинской идентичности», — отметил политолог.

Он считает, что эти баннеры получились формальными и не слишком искренними.

«А первая ассоциативная параллель на эту формулу «2 чего-то – 1 куда-то» у меня была с игривым трезубцем экс-министра Ткаченко. Три года назад к августовским праздникам Минкультуры запустило флешмоб «трезубец независимости» с загнутыми пальцами, но все пошло немного не туда, когда чиновникам детализировали назначение избранного ими жеста», — заявил Авксентьев.

Оценка политолога – 5/10.

«Харьков живет и работает»

Авксентьев пишет, что эта фраза звучит от Терехова еще с 2022 года.

«Сейчас визуально нашла отражение в серии билбордов-иллюстраций, как живут труженики тыла города-героя. Например, на перекрестке Науки и бывшей Новгородской под цитатой вождя и заглавными буквами «Игорь Терехов» изображена, вероятно, коммунальщица, которая высаживает цветы. Потому что харьковчанам – город-сад, а не форпост, крепость и другие «фу». Ибо де-факто есть два Харькова, которые все меньше понимают друг друга. Первый – ЦА мэра, «живет и работает»; другой – воюет. К сожалению, даже так – воюет и умирает. Технологически эту тень смерти крайне важно блокировать жизнью – поэтому у Белецкого «мы здесь, чтобы жить» (привет Добкин-2006, «нам здесь жить»)», — сравнил политолог.

По его мнению, эта реклама – неплохой ход Терехова избегать собственного изображения на своей «наружке». Оценка – 7/10.

«Харьков – больше, чем город»

«Самая свежая сентябрьская «наклейка», которая по содержанию должна была дублировать и освежить «горжусь быть харьковчанином», однако «..и здесь Остапа понесло». Извините, а больше, чем город – это уже Харьковская республика или нет? Что бывает больше города – регион, автономия, государство? Я-то понимаю, какую любовь в свой город сову пытались натянуть на глобус Харькова, но мне кажется – перебор. Возле Левады видел попытку этот месседж смягчить соседним бордом «Харьков – это Украина»: в таком дуэте – лучше. Но когда «больше, чем город» наедине (проезжал на Клочковской) – впечатление двузначное», — считает политолог.

Его оценка – 4/10.