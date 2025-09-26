Новости Харькова — главное 26 сентября: ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:13

По всей линии фронта было 200 боев – где РФ атаковала на Харьковщине

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали семь штурмов врага, передает Генштаб ВСУ.

На севере области россияне атаковали три раза. Украинские защитники отбивали штурмы РФ возле Волчанска.

На Купянском направлении было четыре боя. Россияне пытались прорваться около Купянска, Радьковки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес 59 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4396 обстрелов, в том числе 89 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4774 дронов-камикадзе», – отметили в Генштабе.

08:01

За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС

В течение суток в регионе бушевали 49 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате обстрелов пожары начались в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах, отметили спасатели.

Так накануне днем из-за вражеских ударов загорелся частный дом в поселке Слатино на площади 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Днем в Слободском районе Харькова возник бытовой пожар. Горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха. Общая площадь горения составила 300 кв. В 17:44 пожар удалось локализовать, а в 19:58 полностью ликвидировать. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 69 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС», – пишут в ГСЧС.

Также в течение суток спасатели ликвидировали 29 пожаров в природных экосистемах на общей площади 32,4 гектара.

На данный момент сотрудники ГСЧС пытаются потушить семь лесных пожаров в Изюмском и Чугуевском районах.

07:31

Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW

Ситуация на линии фронта осталась неизменной, констатировали в Институте изучения войны (ISW).

«Российский блогер утверждал, что российские войска наступают в направлении Синельниково, чтобы отрезать украинские войска в Волчанске от путей снабжения. Другой российский блогер утверждал, что подразделения российских Воздушно-космических сил нанесли удары ракетами класса «воздух-земля» Х-38 по украинской системе ПВО в Липцах и по украинским операторам беспилотников в Великих Проходах (к северу от Харькова)», – передают в ISW.

Также безуспешными остались попытки россиян прорваться на Великобурлукском и Купянском направлениях.

«На геолокационных видеозаписях, опубликованных 24 сентября, видно, как украинские войска обстреливают здание, оккупированное Россией, на юге от Отрадного. ISW оценивает, что российские войска, вероятно, выполнили миссию по инфильтрации в этом районе, и что это событие не изменение российского контроля над местностью», – отметили эксперты.