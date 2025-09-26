Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС

Происшествия 07:52   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС

В течение суток в регионе бушевали 49 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

В результате обстрелов пожары начались в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах, отметили спасатели.

Так накануне днем из-за вражеских ударов загорелся частный дом в поселке Слатино на площади 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Днем в Слободском районе Харькова возник бытовой пожар. Горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха. Общая площадь горения составила 300 кв. В 17:44 пожар удалось локализовать, а в 19:58 полностью ликвидировать. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 69 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС», – пишут в ГСЧС.

Также в течение суток спасатели ликвидировали 29 пожаров в природных экосистемах на общей площади 32,4 гектара.

На данный момент сотрудники ГСЧС пытаются потушить семь лесных пожаров в Изюмском и Чугуевском районах.

Читайте также: В Харькове горела четырехэтажка: подробности от ГСЧС (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
Новости Харькова — главное 26 сентября: ситуация на фронте
Новости Харькова — главное 26 сентября: ситуация на фронте
26.09.2025, 08:13
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
26.09.2025, 07:16
По всей линии фронта было 200 боев – где РФ атаковала на Харьковщине
По всей линии фронта было 200 боев – где РФ атаковала на Харьковщине
26.09.2025, 08:09

Новости по теме:

25.09.2025
Россияне обстреляли КП на Купянщине: погиб мужчина
24.09.2025
Больше сотни спасателей ликвидировали результаты ударов в Харькове и области
23.09.2025
ГСЧС: за сутки на Харьковщине бушевали 35 пожаров
22.09.2025
Шесть пожаров бушуют в лесах Изюмского района – подробности от ГСЧС
20.09.2025
ГСЧС: шесть пожаров ликвидировали, осталось еще пять – в регионе горят леса

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 07:52;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в регионе бушевали 49 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".