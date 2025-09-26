За сутки на Харьковщине бушевали 29 лесных пожаров, еще семь тушат – ГСЧС
В течение суток в регионе бушевали 49 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В результате обстрелов пожары начались в Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах, отметили спасатели.
Так накануне днем из-за вражеских ударов загорелся частный дом в поселке Слатино на площади 80 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
«Днем в Слободском районе Харькова возник бытовой пожар. Горела крыша четырехэтажного жилого здания, а также остатки строительных конструкций и мусора на месте ранее разрушенного врагом здания цеха. Общая площадь горения составила 300 кв. В 17:44 пожар удалось локализовать, а в 19:58 полностью ликвидировать. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 69 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС», – пишут в ГСЧС.
Также в течение суток спасатели ликвидировали 29 пожаров в природных экосистемах на общей площади 32,4 гектара.
На данный момент сотрудники ГСЧС пытаются потушить семь лесных пожаров в Изюмском и Чугуевском районах.
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в регионе бушевали 49 пожаров, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".