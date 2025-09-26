За добу на Харківщині вирували 29 лісових пожеж, ще сім гасять – ДСНС
Протягом доби у регіоні вирували 49 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок обстрілів пожежі почалися у Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах, зазначили рятувальники.
Так напередодні вдень через ворожі удари в селищі Слатине спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.
“Вдень у Слобідському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху. Загальна площа горіння склала 300 м кв. О 17:44 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:58 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 69 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС“, – пишуть у ДСНС.
Також протягом доби рятувальники ліквідували 29 пожеж у природних екосистемах на загальній площі 32,4 га.
Наразі співробітники ДСНС намагаються загасити сім лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївському районах.
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна