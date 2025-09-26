Новини Харкова — головне 26 вересня: ситуація на фронті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:13

По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували сім штурмів ворога, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На півночі області росіяни атакували тричі. Українські захисники відбивали штурми РФ біля Вовчанська.

На Куп’янському напрямку було чотири бої. Росіяни намагалися прорватися біля Куп’янська, Радьківки та Курилівки.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів-камікадзе“, – зазначили в Генштабі.

08:01

За добу на Харківщині вирували 29 лісових пожеж, ще сім гасять – ДСНС

Протягом доби у регіоні вирували 49 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок обстрілів пожежі почалися у Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах, зазначили рятувальники.

Так напередодні вдень через ворожі удари в селищі Слатине спалахнув приватний будинок на площі 80 квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

“Вдень у Слобідському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху. Загальна площа горіння склала 300 м кв. О 17:44 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:58 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 69 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС“, – пишуть у ДСНС.

Також протягом доби рятувальники ліквідували 29 пожеж у природних екосистемах на загальній площі 32,4 га.

Наразі співробітники ДСНС намагаються загасити сім лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївському районах.

07:31

Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW

Ситуація на лінії фронту залишилася незмінною, констатували в Інституті вивчення війни (ISW).

“Російський блогер стверджував, що російські війська наступають у напрямку Синельникового, щоб відрізати українські війська у Вовчанську від шляхів постачання. Інший російський блогер стверджував, що підрозділи російських Повітряно-космічних сил завдали ударів ракетами класу “повітря-земля” Х-38 по українській системі ППО в Липцях та по українських операторах безпілотників у Великих Проходах (на північ від Харкова)”, – передають у ISW.

Також марними залишилися спроби росіян прорватися на Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

“На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 24 вересня, видно, як українські війська обстрілюють будівлю, окуповану Росією, на півдні від Одрадного. ISW оцінює, що російські війська, ймовірно, виконали місію з інфільтрації в цьому районі, і що ця подія не зміна російського контролю над місцевістю”, – зазначили експерти.