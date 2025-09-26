Ворог продовжує просочуватись у Куп’янськ, його фіксують в центрі – DeepState
Армія РФ і далі намагається просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому. Аналітики проєкту «DeepState» повідомили, де зафіксували окупантів.
«Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також кацапи підбираються до мікрорайону «Ювілейний». Можна помітити збільшення сірої зони на мапі», – зазначили осінтери.
Вони підтверджують: СОУ вдалося зупинити спроможність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу – пересування через річку та посадки.
«Де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший «пасажиропотік». Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність», – підкреслили аналітики.
У DeepState відзначили, що на околицях міста працюють дрони та міномети, які намагаються уразити позиції українських бійців, груп зачистки тощо.
Крім цього, додають аналітики, росіяни продовжують використовувати цивільний одяг, щоб проникнути в місто.
«І дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб «пройтися і поспостерігати», оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога», – підсумували аналітики.
Нагадаємо, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець відзначив, що командування російської 6 армії шукає можливості посилити свої частини, які ведуть бої на північ від Куп’янська. Ворогу важливо безперервно тиснути на оборонців. На думку Машовця, більш-менш тривала пауза в російському наступі призведе до того, що ЗСУ відіб’ють в окупантів займані позиції. Загалом ситуацію на Куп’янському напрямку оглядач оцінив для оборонців як складну, але далеко не безнадійну.
