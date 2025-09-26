Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Ворог продовжує просочуватись у Куп’янськ, його фіксують в центрі – DeepState

Фронт 15:05   26.09.2025
Вікторія Яковенко
Ворог продовжує просочуватись у Куп’янськ, його фіксують в центрі – DeepState Мапа DeepState

Армія РФ і далі намагається просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому. Аналітики проєкту «DeepState» повідомили, де зафіксували окупантів.

«Зокрема здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також кацапи підбираються до мікрорайону «Ювілейний». Можна помітити збільшення сірої зони на мапі», – зазначили осінтери.

Вони підтверджують: СОУ вдалося зупинити спроможність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу – пересування через річку та посадки.

«Де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший «пасажиропотік». Однак варто зазначити, що кацапам, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність», – підкреслили аналітики.

У DeepState відзначили, що на околицях міста працюють дрони та міномети, які намагаються уразити позиції українських бійців, груп зачистки тощо.

Крім цього, додають аналітики, росіяни продовжують використовувати цивільний одяг, щоб проникнути в місто.

«І дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб «пройтися і поспостерігати», оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога», – підсумували аналітики.

Нагадаємо, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець відзначив, що командування російської 6 армії шукає можливості посилити свої частини, які ведуть бої на північ від Куп’янська. Ворогу важливо безперервно тиснути на оборонців. На думку Машовця, більш-менш тривала пауза в російському наступі призведе до того, що ЗСУ відіб’ють в окупантів займані позиції. Загалом ситуацію на Куп’янському напрямку оглядач оцінив для оборонців як складну, але далеко не безнадійну.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Нова підземна школа незабаром з’явиться у Чугуєві – Синєгубов (фото)
Нова підземна школа незабаром з’явиться у Чугуєві – Синєгубов (фото)
26.09.2025, 15:34
Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги
Скільки жителів Харківщини заборгували за «комуналку»: чи відключать послуги
26.09.2025, 14:30
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
Рідкісні дерева і кущі з’явились у парку в Харкові: фото показала мерія
26.09.2025, 13:39
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
26.09.2025, 12:33
Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині
Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині
26.09.2025, 13:09
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
26.09.2025, 09:25

Новини за темою:

18.09.2025
РФ захоплює території на Куп’янщині – Deep State оновили карти
17.09.2025
Росіяни захопили ще частину Куп’янська – Deep State (карта)
03.09.2025
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State
02.09.2025
Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме
30.08.2025
ЗСУ звільнили частину територій біля Куп’янська – Deep State

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ворог продовжує просочуватись у Куп’янськ, його фіксують в центрі – DeepState»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 15:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ і далі намагається просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому. Аналітики проєкту «DeepState» повідомили, де зафіксували окупантів.".