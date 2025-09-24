Ситуація на Куп’янщині не безнадійна? Чим занепокоєний противник

Із якими проблемами вже зіткнулася армія РФ на Куп’янському напрямку, проаналізував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Він зазначив, ситуація важка, але не така безнадійна для українських воїнів.

Машовець каже: командування 6-ї загальновійськової армії РФ наразі занепокоєне проблемою якісного посилення своїх підрозділів, які ведуть бої на плацдармі на північ від міста.

«Це вкрай необхідно ворогу для продовження тиску на українську оборону, як у самому місті, так і на його північно-західних околицях. Адже, в іншому випадку (тобто настання більш-менш тривалої паузи у його наступі) виснажені безперервними боями на плацдармі передові підрозділи противника, які через це, скажімо так, мають дуже суперечливу боєздатність, можуть просто не втримати свої позиції та будуть змушені відступити у разі початку масованих контратак з боку ЗСУ», – прогнозує аналітик.

Машовець підкреслює: ворогу зараз потрібно за будь-яку ціну забезпечити безперервність свого наступу на Куп’янщині.

«Адже, передові підрозділи 68-ї мотострілецької дивізії противника та його 27-ї окремої мотострілецької бригади, які прорвалися до міста та району Кіндрашівка – Західне – Голубівка – Радьківка, перебувають у досить вразливому становищі», – пояснив аналітик.

Інакше, продовжує експерт, якщо все ж таки настане пауза, то у СОУ з’явиться можливість, а головне – час швидко «знайти резерви», перегрупувати сюди свої додаткові сили та засоби, а потім розпочати масовані контратаки.

«Сам по собі плацдарм противника на західному березі Осколу довгий, але вузький. По рубежу Кіндрашівка-Західне він має ширину 3-3,2 км, а в районі Красного Першого – до 5-ти км. По суті, через це ЗСУ цілком можуть організувати своєрідне «розчленування» плацдарму противника на будь-якому зручному для них напрямку, причому, на протязі всіх 40 км… Зрозуміло, що в цьому плані, чим ближче така ділянка до Куп’янська, тим чутливішими можуть стати для ворога ці гіпотетичні контратаки ЗСУ. Він це розуміє і тому, крім завдання продовжувати свій наступ на Куп’янськ, для його командування додається ще одне завдання – необхідність, по суті, утримувати решту плацдарму», – акцентує Машовець.

За його даними, наразі основні зусилля 6-ї ЗВА противника на її плацдармі зосереджені саме в його південній частині, де ця армія вирішує своє основне завдання – прорватися до Куп’янська максимально «глибоко» і закріпитися там. Саме туди прямувала основна маса живої сили противника (в тому числі і «по трубі»).

Відео: 5-ий канал, Машовець оцінив, чи повториться сценарій “Труба 3.0”

«Його спорадичні атаки з плацдарму на інших напрямках (Красне Перше – Нововасилівка та Дворічна – Путникове) частиною сил тієї ж 6-ї ЗВА, а також атаки противника в смузі сусідньої з 6-ї ЗВА 1-ї танкової армії (ТА) силами передових частин її 47-ї танкової дивізії (тд) у напрямку Степова Новоселівка – Піщане, очевидно, покликані ускладнити для українського командування маневр силами та засобами, як по фронту, так і від плацдарму на схід від Куп’янська в район самого міста. Тобто вони (у сенсі, ці атаки) є допоміжними. Іншими словами, російське командування цілком усвідомлює, що воно ні в якому разі не повинно допускати найменшої паузи у своєму наступі в смузі 6-ї ЗВА. Тому для російських військ на цьому напрямку критично важливо якнайшвидше розширити свій прорив до необхідних «стабільних» показчиків. Відповідно, в цьому плані для них, як то кажуть, зволікання – це як смерть. В даному випадку це майже в буквальному сенсі», – пише Машовець.

Він додає: якщо розглядати ситуацію на Куп’янщині ще ширше, з оперативно-стратегічної точки зору, то виконання завдань ворога, виглядає ще більш проблематичним. Адже окупанти ведуть наступ на кількох напрямках, а для цього їм необхідні люди.

«Це викликало у низки наших експертів, які регулярно роблять коментарі в публічно-інформаційній сфері, певний сплеск «пророцтв і прогнозів» щодо Великої Осінньої наступальної операції ри-фи. Сама по собі ця ідея (я маю на увазі «про наступ ворога») цілком розумна і логічна. Але, як то кажуть, в будь-якій справі є нюанси. Отже, щодо всіх цих «переміщень» та перегрупувань противника вони – досить красномовні…», – вважає аналітик.

Він допускає, що для вирішення важливого для ворога завдання – «прориву на Куп’янськ» та його подальшого взяття, командування РФ таки знайде резерви.

«Як на мене, противник зможе «нашкребти» спеціально для Куп’янська 1-2 додаткові дивізії. Але… противнику потрібно буде зробити все це досить швидко, а головне – одночасно, подбавши про рівень боєздатності цих резервів. В умовах інших «палаючих» оперативних напрямків, де ворожому командуванню також потрібна жива сила у «товарних» обсягах, причому – постійно, зробити все це буде досить складно. Виходячи з усього вищесказаного, висловлю власну дилетантську точку зору. Ситуація на Куп’янському напрямку, безперечно, виглядає дуже складною, і я б навіть сказав досить важкою. Однак вона далеко не така безнадійна, як здається на перший погляд. Зрозуміло, що її «виправлення» вимагатиме від командування ЗСУ двох речей – мало не «ювелірного» розрахунку та розподілу власних сил і засобів, необхідних для цього, а головне – достатньо математично вивіреного и обґрунтованого розрахунку найбільш підходящого моменту та часу для таких дій, аби досягнути максимально можливого результату», – підсумував Машовець.