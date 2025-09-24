Ситуация на Купянщине не безнадежна? Чем обеспокоен противник

С какими проблемами уже столкнулась армия РФ на Купянском направлении, проанализировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он отметил, ситуация тяжелая, но не столь безнадежная для украинских воинов.

Машовец говорит: командование 6-й общевойсковой армии РФ обеспокоено проблемой качественного усиления своих подразделений, ведущих бои на плацдарме к северу от города.

«Это крайне необходимо врагу для продолжения давления на украинскую оборону как в самом городе, так и на его северо-западных окрестностях. Ведь, в противном случае (т.е. наступление более-менее длительной паузы в его наступлении) истощенные непрерывными боями на плацдарме передовые подразделения противника, которые из-за этого, скажем так, имеют очень противоречивую боеспособность, могут просто не удержать свои позиции и будут вынуждены отступить в случае начала массированных контратак со стороны ВСУ», — прогнозирует аналитик.

Машовец подчеркивает: врагу сейчас нужно любой ценой обеспечить непрерывность своего наступления на Купянщине.

«Ведь передовые подразделения 68-й мотострелковой дивизии противника и его 27-й отдельной мотострелковой бригады, которые прорвались в город и район Кондрашовка – Западное – Голубовка – Радьковка, находятся в достаточно уязвимом положении», — объяснил аналитик.

Иначе, продолжает эксперт, если все-таки наступит пауза, то у СОУ появится возможность, а главное – время быстро «найти резервы», перегруппировать сюда свои дополнительные силы и средства, а затем начать массированные контратаки.

«Сам по себе плацдарм противника на западном берегу Оскола длинный, но узкий. По рубежу Кондрашовка-Западное он имеет ширину 3-3,2 км, а в районе Красного Первого – до 5 км. По сути, поэтому ВСУ вполне могут организовать своеобразное «расчленение» плацдарма противника на любом удобном для них направлении, причем, на протяжении всех 40 км… Понятно, что в этом плане, чем ближе такой участок к Купянску, тем чувствительнее могут стать для врага эти гипотетические контратаки ВСУ. Он это понимает и потому, кроме задачи продолжать свое наступление на Купянск, для его командования добавляется еще одна задача – необходимость, по сути, удержать оставшийся плацдарм», — акцентирует Машовец.

По его данным, сейчас основные усилия 6-й ЗВА противника на ее плацдарме сосредоточены именно в его южной части, где эта армия решает свою основную задачу – прорваться в Купянск максимально «глубоко» и закрепиться там. Именно туда направлялась основная масса живой силы противника (в том числе и по трубе).

Видео: 5-ый канал, Машовец оценил, повторится ли сценарий «Труба 3.0»

«Его спорадические атаки с плацдарма на других направлениях (Красное Первое – Нововасильевка и Двуречная – Путниково) частью сил той же 6-й ЗВА, а также атаки противника в полосе соседней с 6-й ЗВА 1-й танковой армии (ТА) силами передовых частей ее 47-й танковой дивизии. Очевидно, призваны усложнить для украинского командования маневр силами и средствами, как по фронту, так и от плацдарма к востоку от Купянска в район самого города. То есть они (в смысле, эти атаки) вспомогательны. Иными словами, российское командование полностью осознает, что оно ни в коем случае не должно допускать малейшей паузы в своем наступлении в полосе 6-й ЗВА. Поэтому для российских войск на этом направлении критически важно как можно быстрее расширить свой прорыв до необходимых «стабильных» показателей. Соответственно, в этом плане для них, как говорится, промедление – это как смерть. В данном случае это почти в буквальном смысле», – пишет Машовец.

Он добавляет: если рассматривать ситуацию на Купянщине еще шире, с оперативно-стратегической точки зрения, то выполнение задач врага выглядит еще более проблематичным. Ведь оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях, а для этого им необходимы люди.

«Это вызвало у ряда наших экспертов, регулярно делающих комментарии в публично-информационной сфере, определенный всплеск «пророчеств и прогнозов» по ​​поводу Великой Осенней наступательной операции ри-фы. Сама по себе эта идея (я имею в виду «о наступлении врага») вполне разумна и логична. Но, как говорится, в любом деле есть нюансы. Итак, в отношении всех этих «перемещений» и перегруппировок противника они достаточно красноречивы…», — считает аналитик.

Он допускает, что для решения важной для врага задачи – «прорыва на Купянск» и его дальнейшего взятия, командование РФ найдет резервы.

«По-моему, противник сможет «наскребти» специально для Купянска 1-2 дополнительные дивизии. Но… противнику нужно будет сделать все это достаточно быстро, а главное – одновременно, позаботившись об уровне боеспособности этих резервов. В условиях других «горящих» оперативных направлений, где вражескому командованию также нужна живая сила в «товарных» объемах, причем постоянно, сделать все это будет довольно сложно. Исходя из всего вышесказанного, выскажу свою точку зрения. Ситуация на Купянском направлении, безусловно, выглядит очень сложной, и я бы даже сказал достаточно тяжелой. Однако она далеко не так безнадежна, как кажется на первый взгляд. Понятно, что ее «исправление» потребует от командования ВСУ двух вещей – чуть ли не «ювелирного» расчета и распределения собственных сил и средств, необходимых для этого, а главное – достаточно математически выверенного и обоснованного расчета наиболее подходящего момента и времени для таких действий, чтобы добиться максимально возможного результата», — подытожил Машовец.