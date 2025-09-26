Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState

Армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Аналитики проекта «DeepState» сообщили, где зафиксировали оккупантов.

«В частности, осуществляется фиксация в центральной части города, а также кацапы подбираются к микрорайону «Юбилейный». Можно заметить увеличение серой зоны на карте», — отметили осинтеры.

Они подтверждают: СОУ удалось остановить возможность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу — передвижение через реку и посадки.

«Где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший «пассажиропоток». Однако стоит отметить, что кацапам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия и диверсионно-разведывательную деятельность», — подчеркнули аналитики.

В DeepState отметили, что в окрестностях города работают дроны и минометы, которые пытаются поразить позиции украинских бойцов, групп зачистки и т.д.

Кроме этого, добавляют аналитики, россияне продолжает использовать гражданскую одежду, чтобы проникнуть в город.

«И очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы «пройтись и понаблюдать», оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку пехоты врага», — подытожили аналитики.

Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что командование российской армии ищет возможности усилить свои части, ведущие бои к северу от Купянска. Врагу важно непрерывно давить на защитников. По мнению Машовца, более-менее продолжительная пауза в российском наступлении приведет к тому, что ВСУ откинут оккупантов с их позиций. В общем, ситуацию на Купянском направлении обозреватель оценил для защитников как сложную, но далеко не безнадежную.