Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState
Армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Аналитики проекта «DeepState» сообщили, где зафиксировали оккупантов.
«В частности, осуществляется фиксация в центральной части города, а также кацапы подбираются к микрорайону «Юбилейный». Можно заметить увеличение серой зоны на карте», — отметили осинтеры.
Они подтверждают: СОУ удалось остановить возможность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу — передвижение через реку и посадки.
«Где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший «пассажиропоток». Однако стоит отметить, что кацапам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия и диверсионно-разведывательную деятельность», — подчеркнули аналитики.
В DeepState отметили, что в окрестностях города работают дроны и минометы, которые пытаются поразить позиции украинских бойцов, групп зачистки и т.д.
Кроме этого, добавляют аналитики, россияне продолжает использовать гражданскую одежду, чтобы проникнуть в город.
«И очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы «пройтись и понаблюдать», оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку пехоты врага», — подытожили аналитики.
Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что командование российской армии ищет возможности усилить свои части, ведущие бои к северу от Купянска. Врагу важно непрерывно давить на защитников. По мнению Машовца, более-менее продолжительная пауза в российском наступлении приведет к тому, что ВСУ откинут оккупантов с их позиций. В общем, ситуацию на Купянском направлении обозреватель оценил для защитников как сложную, но далеко не безнадежную.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 15:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Аналитики проекта «DeepState» сообщили, где зафиксировали оккупантов.".