Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState

Фронт 15:05   26.09.2025
Виктория Яковенко
Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState Карта DeepState

Армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Аналитики проекта «DeepState» сообщили, где зафиксировали оккупантов.

«В частности, осуществляется фиксация в центральной части города, а также кацапы подбираются к микрорайону «Юбилейный». Можно заметить увеличение серой зоны на карте», — отметили осинтеры.

Они подтверждают: СОУ удалось остановить возможность применения врагом трубы, поэтому противник вернулся к своему старому методу — передвижение через реку и посадки.

«Где затягивается в сам город, хоть и меньшим числом, ведь труба имела больший «пассажиропоток». Однако стоит отметить, что кацапам, к сожалению, удалось за это время накопиться в достаточно большом количестве, чтобы осуществлять штурмовые действия и диверсионно-разведывательную деятельность», — подчеркнули аналитики.

В DeepState отметили, что в окрестностях города работают дроны и минометы, которые пытаются поразить позиции украинских бойцов, групп зачистки и т.д.

Кроме этого, добавляют аналитики, россияне продолжает использовать гражданскую одежду, чтобы проникнуть в город.

«И очень часто они осуществляют в нем разведывательную деятельность, чтобы «пройтись и понаблюдать», оценить обстановку и распределение сил, что затрудняет процесс обороны города и зачистку пехоты врага», — подытожили аналитики.

Напомним, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что командование российской армии ищет возможности усилить свои части, ведущие бои к северу от Купянска. Врагу важно непрерывно давить на защитников. По мнению Машовца, более-менее продолжительная пауза в российском наступлении приведет к тому, что ВСУ откинут  оккупантов с их позиций. В общем, ситуацию на Купянском направлении обозреватель оценил для защитников как сложную, но далеко не безнадежную.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
26.09.2025, 15:09
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
Новая подземная школа вскоре появится в Чугуеве – Синегубов (фото)
26.09.2025, 15:34

Новости по теме:

18.09.2025
РФ захватывает территории на Купянщине – Deep State обновили карты
17.09.2025
Россияне захватили еще часть Купянска – Deep State (карта)
03.09.2025
Мировое на Купянщине вновь стало «серой зоной», идут бои – Deep State
02.09.2025
Враг продвинулся на Харьковщине – в Deep State показали, где именно
30.08.2025
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россияне продолжают просачиваться в Купянск, их фиксируют в центре – DeepState»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ продолжает пытаться просачиваться в город Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Аналитики проекта «DeepState» сообщили, где зафиксировали оккупантов.".