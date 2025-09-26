Поліцейські поранені через удар БпЛА на Куп’янщині
Фото: ukrinform.ua
26 вересня о 07:10 біля села Василівка Кіндрашівської громади пошкоджене авто ГУ Нацполіції внаслідок влучання FPV-дрона в дорогу.
Через обстріл поранення отримали правоохоронці 22, 28, 36 та 46 років, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Він уточнив, що поліцейських шпиталізували.
Нагадаємо, вранці в етері нацмарафону Канашевич повідомляв, що ситуація в Куп’янську важка, тому влада наполягає на евакуації місцевих із громади. За його даними, у місті залишаються близько 870 людей. Однак, точний підрахунок вести вже важко. Щодня є інформація про нових поранених та загиблих. Неможливо забезпечувати мешканців і гуманітарною допомогою, наприклад, їжею.
Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 12:03
