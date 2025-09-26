Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Поліцейські поранені через удар БпЛА на Куп’янщині

Події 12:03   26.09.2025
Вікторія Яковенко
Поліцейські поранені через удар БпЛА на Куп’янщині Фото: ukrinform.ua

26 вересня о 07:10 біля села Василівка Кіндрашівської громади пошкоджене авто ГУ Нацполіції внаслідок влучання FPV-дрона в дорогу.

Через обстріл поранення отримали правоохоронці 22, 28, 36 та 46 років, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Він уточнив, що поліцейських шпиталізували.

Нагадаємо, вранці в етері нацмарафону Канашевич повідомляв, що ситуація в Куп’янську важка, тому влада наполягає на евакуації місцевих із громади. За його даними, у місті залишаються близько 870 людей. Однак, точний підрахунок вести вже важко. Щодня є інформація про нових поранених та загиблих. Неможливо забезпечувати мешканців і гуманітарною допомогою, наприклад, їжею.

Читайте також: По всій лінії фронту було 200 боїв – де РФ атакувала на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
26.09.2025, 12:33
Зростання дітей у сімейному оточенні: яку стратегію реалізують на Харківщині
Зростання дітей у сімейному оточенні: яку стратегію реалізують на Харківщині
09.09.2025, 18:49
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА
Область готується до холодів: у Змієві встановлять резервні котли – ХОВА
26.09.2025, 11:45
Вчителів на Харківщині вчать надавати психологічну підтримку школярам
Вчителів на Харківщині вчать надавати психологічну підтримку школярам
05.09.2025, 20:02
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
25.09.2025, 13:11
Мешканці Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення
Мешканці Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення
26.09.2025, 11:08

Новини за темою:

08.09.2025
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень
04.09.2025
Поранених у Козачій Лопані змогли шпиталізували через сім годин
10.09.2024
У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили
22.05.2024
Удар по Харкову: вже 10 постраждалих, 4 людини – ушпиталили
09.12.2023
Через негоду. Під Харковом сталася ДТП, обох водіїв ушпиталили

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Поліцейські поранені через удар БпЛА на Куп’янщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 12:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 вересня о 07:10 біля села Василівка Кіндрашівської громади пошкоджене авто ГУ Нацполіції внаслідок влучання FPV-дрона в дорогу.".