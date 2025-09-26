Полицейские ранены из-за удара БпЛА на Купянщине
Фото: ukrinform.ua
26 сентября в 07:10 возле села Василевка Кондрашовской громады поврежден автомобиль ГУ Нацполиции в результате попадания FPV-дрона в дорогу.
Из-за обстрела ранения получили правоохранители 22, 28, 36 и 46 лет, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Он уточнил, что полицейских госпитализировали.
Напомним, утром в эфире нацмарафона Канашевич сообщал, что ситуация в Купянске тяжелая, поэтому власти настаивают на эвакуации местных из громады. По его данным, в городе остаются около 870 человек. Однако точный подсчет вести уже трудно. Каждый день есть информация о новых раненых и погибших. Невозможно снабжать жителей и гуманитарной помощью, например, едой.
Читайте также: По всей линии фронта было 200 боев – где РФ атаковала на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: госпитализировали, канашевич, полицейские, раненные, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Полицейские ранены из-за удара БпЛА на Купянщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 12:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26 сентября в 07:10 возле села Василевка Кондрашовской громады поврежден автомобиль ГУ Нацполиции в результате попадания FPV-дрона в дорогу.".