Полицейские ранены из-за удара БпЛА на Купянщине

26 сентября в 07:10 возле села Василевка Кондрашовской громады поврежден автомобиль ГУ Нацполиции в результате попадания FPV-дрона в дорогу.

Из-за обстрела ранения получили правоохранители 22, 28, 36 и 46 лет, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. Он уточнил, что полицейских госпитализировали.

Напомним, утром в эфире нацмарафона Канашевич сообщал, что ситуация в Купянске тяжелая, поэтому власти настаивают на эвакуации местных из громады. По его данным, в городе остаются около 870 человек. Однако точный подсчет вести уже трудно. Каждый день есть информация о новых раненых и погибших. Невозможно снабжать жителей и гуманитарной помощью, например, едой.