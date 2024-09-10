В Харькове мужчина во время ссоры избил своих детей, их госпитализировали

В Харькове 39-летняя женщина заявила в полицию о том, что ее двоих детей избил бывший муж.

«39-летняя заявительница сообщила, что ее бывший 42-летний мужчина во время ссоры нанес телесные повреждения их общим детям 17 и 14 лет. Полицейские оказали к медицинской помощи детям и вызвали скорую. Медики доставили подростков в медицинское учреждение», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, фигурант – житель Салтовского района. Кроме этого, он угрожал и бывшей жене.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в ЕРДР по статье 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Санкция статьи предусматривает общественные работы сроком от 150 до 240 часов или пробационный надзор сроком до пяти лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо лишение свободы сроком до двух лет.