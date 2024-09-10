Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

В Харькове мужчина во время ссоры избил своих детей, их госпитализировали

Общество 14:40   10.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина во время ссоры избил своих детей, их госпитализировали Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове 39-летняя женщина заявила в полицию о том, что ее двоих детей избил бывший муж.

«39-летняя заявительница сообщила, что ее бывший 42-летний мужчина во время ссоры нанес телесные повреждения их общим детям 17 и 14 лет. Полицейские оказали к медицинской помощи детям и вызвали скорую. Медики доставили подростков в медицинское учреждение», – рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, фигурант – житель Салтовского района. Кроме этого, он угрожал и бывшей жене.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в ЕРДР по статье 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Санкция статьи предусматривает общественные работы сроком от 150 до 240 часов или пробационный надзор сроком до пяти лет, либо ограничение свободы на тот же срок, либо лишение свободы сроком до двух лет.

Читайте также: Свою 13-летнюю дочь изнасиловал житель Харьковщины, мать бросила ребенка

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото)
Женщину сбили на пешеходном переходе утром в Харькове (фото)
10.09.2024, 15:10
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
10.09.2024, 08:08
Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября
Дождь, местами грозы: прогноз погоды в Харькове и области на 10 сентября
09.09.2024, 19:18
Харьковский адвокат помогал уклонистам бежать за границу за $7400
Харьковский адвокат помогал уклонистам бежать за границу за $7400
10.09.2024, 15:55

Новости по теме:

15:01
Удар по Харькову: уже 10 пострадавших, 4 человека – госпитализировали
20:08
Из-за непогоды. Под Харьковом произошло ДТП, двоих водителей госпитализировали
18:08
Придавило обломками. Пожилой мужчина ранен в результате обстрелов Волчанска
13:52
72-летняя женщина подорвалась на мине в Изюме на Харьковщине
12:37
Подорвался на мине. Раненого тракториста госпитализировали на Харьковщине

Вы читали новость: «В Харькове мужчина во время ссоры избил своих детей, их госпитализировали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 39-летняя женщина заявила в полицию о том, что ее двоих детей избил бывший муж.".