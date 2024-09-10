У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили

У Харкові 39-річна жінка заявила у поліцію про те, що її двох дітей побив колишній чоловік.

«39-річна заявниця повідомила, що її колишній 42-річний чоловік під час сварки спричинив тілесні ушкодження їх спільним дітям 17 та 14 років. Поліцейські надали домедичну допомогу дітям та викликали швидку. Медики доставили підлітків до медичного закладу», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, фігурант – житель Салтівського району. Крім цього, він погрожував і колишній дружині.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за статтею 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.