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У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили

Суспільство 14:40   10.09.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові 39-річна жінка заявила у поліцію про те, що її двох дітей побив колишній чоловік.

«39-річна заявниця повідомила, що її колишній 42-річний чоловік під час сварки спричинив тілесні ушкодження їх спільним дітям 17 та 14 років. Поліцейські надали домедичну допомогу дітям та викликали швидку. Медики доставили підлітків до медичного закладу», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, фігурант – житель Салтівського району. Крім цього, він погрожував і колишній дружині.

Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за статтею 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 14:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 39-річна жінка заявила у поліцію про те, що її двох дітей побив колишній чоловік.".