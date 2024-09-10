У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили
У Харкові 39-річна жінка заявила у поліцію про те, що її двох дітей побив колишній чоловік.
«39-річна заявниця повідомила, що її колишній 42-річний чоловік під час сварки спричинив тілесні ушкодження їх спільним дітям 17 та 14 років. Поліцейські надали домедичну допомогу дітям та викликали швидку. Медики доставили підлітків до медичного закладу», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, фігурант – житель Салтівського району. Крім цього, він погрожував і колишній дружині.
Правоохоронці внесли інформацію про подію до ЄРДР за статтею 126-1 (домашнє насильство) ККУ. Санкція статті передбачає громадські роботи на строк від 150 до 240 годин або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років.
Читайте також: Свою 13-річну доньку зґвалтував мешканець Харківщини, мати покинула дитину
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: госпитализировали, діти, домашнее насилие, избил, поліція, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові чоловік під час сварки побив своїх дітей, їх ушпиталили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2024 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 39-річна жінка заявила у поліцію про те, що її двох дітей побив колишній чоловік.".