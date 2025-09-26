Обеспечивать Купянск едой и другой гуманитаркой уже невозможно – Канашевич

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич в очередной раз заявил, что ситуация в Купянске тяжелая, поэтому власти настаивают на эвакуации местных из громады.

Пока СОУ сдерживают наступление врага, основным вопросом остается эвакуация населения. В некоторых районах ее проводить уже практически невозможно, сказал Канашевич.

«В связи с тем, что там очень большая опасность. Но то, что касается выезда из города Купянск в направлении Харькова, там еще есть возможность, мы полицейских задействуем и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, даже волонтерские группы мы задействуем для того, чтобы заявки, которые поступают по эвакуации своевременно, быстро обрабатывать и вывозить людей, имеющих все же желание покинуть опасную территорию, не ждать, когда ситуация будет еще более усложнена», – отметил глава РВА.

В Купянске остается около 870 людей. Однако точный подсчет вести уже трудно, добавил Канашевич. Каждый день есть информация о новых раненых и погибших. Невозможно обеспечивать жителей гуманитарной помощью, например, едой.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Никто этого делать не будет, потому что это очень большой риск, потому даже об этом и речи не идет. И понимаем, что единственное – это только эвакуация, поэтому на это и настроены», – объяснил он.