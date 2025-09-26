Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич вкотре заявив, що ситуація в Куп’янську важка, тому влада наполягає на евакуації місцевих із громади.
Поки СОУ стримують наступ ворога, основним питанням залишається евакуація населення. У деяких районах її проводити практично неможливо, сказав Канашевич.
“У зв’язку з тим, що там є дуже велика небезпека. Але те, що стосується виїзду з міста Куп’янськ в напрямку Харкова, там ще є можливість, ми поліцейських задіюємо і Державну службу з надзвичайних ситуацій, навіть волонтерські групи ми задіюємо для того, щоб ті заявки, які надходять щодо евакуації своєчасно, швидко опрацьовувати і вивозити людей, які мають, все ж таки, бажання покинути небезпечну територію, не чекати, коли ситуація буде ще більш ускладнена”, – зазначив голова РВА.
У Куп’янську залишається близько 870 людей. Однак, точний підрахунок вести вже важко, додав Канашевич. Щодня є інформація про нових поранених та загиблих. Неможливо забезпечувати мешканців і гуманітарною допомогою, наприклад, їжею.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
“Ніхто цього робити не буде, тому що це дуже великий ризик, тому навіть про це й не йдеться. І розуміємо, що єдине – це тільки евакуація, тому на це і налаштовані”, – пояснив він.
Читайте також: Росіяни стверджують, що ЗС РФ ударили по українській ППО в Липцях – ISW
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 09:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич вкотре заявив, що ситуація в Куп’янську важка, тому влада наполягає на евакуації місцевих із громади.".