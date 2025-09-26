Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич вкотре заявив, що ситуація в Куп’янську важка, тому влада наполягає на евакуації місцевих із громади.

Поки СОУ стримують наступ ворога, основним питанням залишається евакуація населення. У деяких районах її проводити практично неможливо, сказав Канашевич.

“У зв’язку з тим, що там є дуже велика небезпека. Але те, що стосується виїзду з міста Куп’янськ в напрямку Харкова, там ще є можливість, ми поліцейських задіюємо і Державну службу з надзвичайних ситуацій, навіть волонтерські групи ми задіюємо для того, щоб ті заявки, які надходять щодо евакуації своєчасно, швидко опрацьовувати і вивозити людей, які мають, все ж таки, бажання покинути небезпечну територію, не чекати, коли ситуація буде ще більш ускладнена”, – зазначив голова РВА.

У Куп’янську залишається близько 870 людей. Однак, точний підрахунок вести вже важко, додав Канашевич. Щодня є інформація про нових поранених та загиблих. Неможливо забезпечувати мешканців і гуманітарною допомогою, наприклад, їжею.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Ніхто цього робити не буде, тому що це дуже великий ризик, тому навіть про це й не йдеться. І розуміємо, що єдине – це тільки евакуація, тому на це і налаштовані”, – пояснив він.