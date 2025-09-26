Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут

Транспорт 10:25   26.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут

Про те, що завтра, 27 вересня, у Харкові перекриють деякі центральні вулиці, повідомили у пресслужбі мерії. 

Так, з 15:00 до 18:00 у місті перекриють вулицю Свободи на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Сумської.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, пропуск транспорту буде організований через перехрестя вул. Свободи – вул. Мироносицька, вул. Свободи – вул. Алчевських та вул. Свободи – вул. Чернишевська. Об’їхати закриту ділянку також можна буде прилеглими вулицями Сумською, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та ін”, – передають у міськраді.

Також з 7:00 до 14:00 буде заборонений проїзд на вул. Університетській, майдані Конституції, майдані Павлівському та у пров. Ярмарковому.

Читайте також: Рух у Харкові кілька днів перекриватимуть: як поїде транспорт

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Мешканці Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення
Мешканці Харківщини купили понад три тис об’єктів за програмою єВідновлення
26.09.2025, 11:08
Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут
Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут
26.09.2025, 10:25
Били артилерією та дронами – РФ атакувала Золочівщину (фото)
Били артилерією та дронами – РФ атакувала Золочівщину (фото)
26.09.2025, 10:00
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
Забезпечувати Куп’янськ їжею й іншою гуманітаркою вже неможливо – Канашевич
26.09.2025, 09:25
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
Що очікувати від погоди у жовтні в Харкові та області: прогноз
25.09.2025, 13:11
У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу
У Харкові повністю відновили електропостачання після останнього обстрілу
26.09.2025, 08:54

Новини за темою:

06.09.2025
Яку дорогу рекомендує уникати депутат після заходу сонця на Харківщині
01.09.2025
Харків’яни просять Терехова встановити світлофори зі штучним інтелектом
29.08.2025
До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут
27.08.2025
На Харківщині у четвер перекриють трасу: де та як об’їхати (схема)
24.08.2025
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що завтра, 27 вересня, у Харкові перекриють деякі центральні вулиці, повідомили у пресслужбі мерії. ".