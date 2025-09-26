Завтра перекриють центральні вулиці Харкова – як планувати маршрут

Про те, що завтра, 27 вересня, у Харкові перекриють деякі центральні вулиці, повідомили у пресслужбі мерії.

Так, з 15:00 до 18:00 у місті перекриють вулицю Свободи на ділянці від вулиці Алчевських до вулиці Сумської.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, пропуск транспорту буде організований через перехрестя вул. Свободи – вул. Мироносицька, вул. Свободи – вул. Алчевських та вул. Свободи – вул. Чернишевська. Об’їхати закриту ділянку також можна буде прилеглими вулицями Сумською, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та ін”, – передають у міськраді.

Також з 7:00 до 14:00 буде заборонений проїзд на вул. Університетській, майдані Конституції, майдані Павлівському та у пров. Ярмарковому.