Завтра перекроют центральные улицы Харькова – как планировать маршрут

О том, что завтра, 27 сентября, в Харькове перекроют некоторые центральные улицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так с 15:00 до 18:00 в городе перекроют улицу Свободы на участке от улицы Алчевских до улицы Сумской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, пропуск транспорта будет организован через перекресток ул. Свободы – ул. Мироносицкая, ул. Свободы – ул. Алчевская и ул. Свободы – ул. Чернышевская. Объехать закрытый участок можно будет прилегающими улицами Сумской, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и т.д», – передают в горсовете.

Также с 7:00 до 14:00 будет запрещен проезд на ул. Университетской, майдане Конституции, майдане Павловском и в пер. Ярмарочном.