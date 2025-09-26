Live
  • Пт 26.09.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Завтра перекроют центральные улицы Харькова – как планировать маршрут

Транспорт 10:25   26.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра перекроют центральные улицы Харькова – как планировать маршрут

О том, что завтра, 27 сентября, в Харькове перекроют некоторые центральные улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Так с 15:00 до 18:00 в городе перекроют улицу Свободы на участке от улицы Алчевских до улицы Сумской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, пропуск транспорта будет организован через перекресток ул. Свободы – ул. Мироносицкая, ул. Свободы – ул. Алчевская и ул. Свободы – ул. Чернышевская. Объехать закрытый участок можно будет прилегающими улицами Сумской, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и т.д», – передают в горсовете.

Также с 7:00 до 14:00 будет запрещен проезд на ул. Университетской, майдане Конституции, майдане Павловском и в пер. Ярмарочном.

Читайте также: Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
Чего ожидать от погоды в октябре в Харькове и области: прогноз
25.09.2025, 13:11
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
Терехов: «Не хочу, чтобы была паника» – готов ли Харьков к холодам
25.09.2025, 10:14
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
В крупном городе на Харьковщине могут вовремя не включить отопление
25.09.2025, 21:00
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет в городе, пожары в лесах
26.09.2025, 09:00
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
26.09.2025, 07:16
Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
Жители Харьковщины купили больше трех тыс объектов по программе єВідновлення
26.09.2025, 11:08

Новости по теме:

06.09.2025
Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине
01.09.2025
Харьковчане просят Терехова установить светофоры с искусственным интеллектом
29.08.2025
До конца сентября в Харькове перекроют дорогу – как прокладывать маршрут
27.08.2025
На Харьковщине в четверг перекроют трассу: где и как объехать (схема)
24.08.2025
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Завтра перекроют центральные улицы Харькова – как планировать маршрут»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что завтра, 27 сентября, в Харькове перекроют некоторые центральные улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. ".