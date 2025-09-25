Движение в Харькове несколько дней будут перекрывать: как поедет транспорт
Фото: ХФ «Газсети»
Движение транспорта запретят с 9:30 26 сентября до 20:00 29 сентября на ул. Луи Пастера, на участке от ул. Плиточной до бул. Ивана Каркача, предупредили в мэрии.
Там будут аварийно ремонтировать магистральный трубопровод. Автомобилистам советуют объезжать участок по ближайшим улицам — Плиточной, Роганской, бульвару Ивана Каркача и так далее. Маршруты общественного транспорта откорректируют следующим образом:
- троллейбус №59: железнодорожная станция «Рогань» — ул. Роганская — бул. Ивана Каркача — ул. Луи Пастера — ул. Молодежная — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — пер. Подольский — ул. Кузнечная — разворотный круг «ул. Университетская»; в обратном направлении: разворотный круг «ул. Университетская» — ул. Кузнечная — пер. Лопатинский — пер. Соляниковский — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Двенадцатого Апреля — ул. Молодежная — ул. Луи Пастера — бул. Ивана Каркача — ул. Роганская — железнодорожная станция «Рогань»;
- автобус №252: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Роганская — бул. Ивана Каркача (спорткомплекс);
- автобус №280: ст. м. «Тракторный завод» — пр. Архитектора Алешина — ул. Луи Пастера — ул. Двенадцатого Апреля — ул. Луи Пастера — бул. Ивана Каркача — ул. Роганская — ул. Плиточная.
Напомним, с 9:00 25 сентября до 17:00 26 сентября закрыто движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке ул. Клочковской с ул. Херсонской. Объехать можно через перекресток ул. Клочковская — ул. Лопанская и другие прилегающие.
