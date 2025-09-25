Рух у Харкові кілька днів перекриватимуть: як поїде транспорт

Рух транспорту заборонять із 9:30 26 вересня до 20:00 29 вересня на вул. Луї Пастера на ділянці від вул. Плиткової до бул. Івана Каркача, попередили в мерії.

Там аварійно ремонтуватимуть магістральний трубопровід. Автомобілістам радять об’їжджати ділянку найближчими вулицями – Плитковою, Роганською, бульваром Івана Каркача тощо. Маршрути громадського транспорту відкоригують так:

тролейбус №59 : залізнична станція “Рогань” – вул. Роганська – бул. Івана Каркача – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло “вул. Університетська”; у зворотному напрямку: розворотне коло “вул. Університетська” – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – залізнична станція “Рогань”;

залізнична станція “Рогань” – вул. Роганська – бул. Івана Каркача – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Байрона – пр. Аерокосмічний – вул. Вернадського – пров. Подільський – вул. Кузнечна – розворотне коло “вул. Університетська”; у зворотному напрямку: розворотне коло “вул. Університетська” – вул. Кузнечна – пров. Лопатинський – пров. Соляниківський – пров. Подільський – вул. Вернадського – пр. Аерокосмічний – пр. Байрона – пр. Олександрівський – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Молодіжна – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – залізнична станція “Рогань”; автобус №252: автостанція “Індустріальна” – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Роганська – бул. Івана Каркача (спорткомплекс);

автобус №280: ст. м. “Тракторний завод” – пр. Архітектора Альошина – вул. Луї Пастера – вул. Дванадцятого Квітня – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача – вул. Роганська – вул. Плиткова.

Нагадаємо, з 9:00 25 вересня до 17:00 26 вересня закритий рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті вул. Клочківської з вул. Херсонською. Об’їхати можна через перехрестя вул. Клочківська – вул. Лопанська та інші прилеглі.