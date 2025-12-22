Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи

23 декабря в Харькове не будет курсировать троллейбус №25 и с 9:00 до 17:00 изменят маршруты трамваи №16 и 16А.

На перекрестке улиц Академика Павлова и Семиградской будут ремонтировать трамвайные пути, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.

В это время трамваи будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) — парк Машиностроителей.

Троллейбус №25 не будет курсировать в связи с работами СКП «Харьковзеленстрой» по удалению аварийных и сухостойных деревьев на бульваре Богдана Хмельницкого.

Троллейбус №7 будет курсировать за счет использования автономного хода.

