Троллейбус не будет ходить в Харькове 23 декабря и изменят маршруты трамваи
23 декабря в Харькове не будет курсировать троллейбус №25 и с 9:00 до 17:00 изменят маршруты трамваи №16 и 16А.
На перекрестке улиц Академика Павлова и Семиградской будут ремонтировать трамвайные пути, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета.
В это время трамваи будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина — ул. Георгия Тарасенко (в обратном направлении: ул. Морозова) — парк Машиностроителей.
Троллейбус №25 не будет курсировать в связи с работами СКП «Харьковзеленстрой» по удалению аварийных и сухостойных деревьев на бульваре Богдана Хмельницкого.
Троллейбус №7 будет курсировать за счет использования автономного хода.
Как сообщала МГ «Объектив» 17 декабря, новый электротранспорт передали Харькову три города Чехии. В город прибыли шесть трамваев – помощь от чешского города Брно. И еще один из Пльзени – первый из четырех обещанных. Есть новички и среди троллейбусов – четыре единицы транспорта от чешских Будейовиц. Мэр Игорь Терехов отметил, что пассажиры почувствуют перемены. Ведь новые трамваи более вместительны, у них комфортные салоны. Также они более доступны для маломобильных людей. Технику адаптируют к работе на городских маршрутах.
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 20:37;