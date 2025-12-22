Тролейбус не курсуватиме в Харкові 23 грудня, а трамваї змінять маршрути
23 грудня у Харкові не курсуватиме тролейбус №25 та з 9:00 до 17:00 змінять маршрути трамваї №16 та 16А.
На перехресті вулиць Академіка Павлова та Семиградської ремонтуватимуть трамвайні колії, повідомили у департаменті будівництва та дорожнього господарства міськради.
У цей час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.
Тролейбус №25 не курсуватиме у зв’язку з роботами СКП «Харківзеленбуд» щодо видалення аварійних та сухостійних дерев на бульварі Богдана Хмельницького.
Тролейбус №7 курсуватиме за рахунок використання автономного ходу.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” 17 грудня, новий електротранспорт передали Харкову три міста Чехії. Прибули шість трамваїв – допомога від чеського міста Брно. І ще один із Пльзені – перший із чотирьох обіцяних. Є новачки й серед тролейбусів – чотири одиниці транспорту від чеських Будейовиць. Мер Ігор Терехов зазначив, що пасажири відчують зміни. Адже нові трамваї більш місткі, мають комфортні салони. Також вони доступні для маломобільних людей. Техніку адаптують до роботи на міських маршрутах.
