Новости Харькова — главное за 30 декабря: ночь была тревожной
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
8:25
17 раз атаковали российские военные на Харьковщине за минувшие сутки — Генштаб ВСУ
▪️На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное.
▪️На Купянском направлении было пять атак россиян. Оборонцы отражали штурмы противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
7:21
Воздушные тревоги в Харькове звучали всю ночь
Их объявляли с 23:17 до 23:53, с 2:26 до 2:59 и с 4:40 до 7:01.
В 23:21 Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБов на Харьковщину.
Вторую за ночь тревогу объявляли из-за угрозы баллистики и в 2:29 предупредили о скоростной цели в Харьковской области.
Под утро по Харьковской области также запускали КАБы. Кроме того, над регионом были замечены беспилотники.
Согласно публикациям Воздушных сил ВСУ, беспокойной ночь также была для Одесской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.
