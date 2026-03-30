Частное ПВО на Харьковщине и монахи УПЦ МП под подозрением – итоги 30 марта
МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 марта.
Частная ПВО работает на Харьковщине
Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров. К защите неба привлекают бизнес. Группа, которую подготовила одна из компаний-участников проекта, уже сбила несколько вражеских целей. Среди них – БпЛА «Шахед» и «Зала». Федоров отметил, что частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ. Такая инновация, по замыслу, позволит быстро масштабировать производительность противовоздушной обороны без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения. Бизнес прикрывает собственную инфраструктуру и способствует лучшей защите неба. В Украине формируют подобные группы еще на 13 предприятиях.
Отопительный сезон – все
Отопительный сезон в Харькове завершается. Мэр Игорь Терехов издал распоряжение, согласно которому тепло в городе отключат 31 марта. Это касается не только жилых домов, но и больниц, учебных заведений и других объектов.
Двоих монахов подозревают в преступлениях против детей
Двое монахов мужского монастыря УПЦ (МП) задержали в Харькове СБУ и Нацполиция. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил: церковных деятелей подозревают в преступлениях против половой свободы и неприкосновенности детей. По данным следствия, фигуранты дела действовали по отдельности, но знали о преступлениях друг друга. В областной прокуратуре привели подробности резонансного дела. Один из подозреваемых – рясофорный монах 52 лет. Он отвечал за приготовление выпечки в церкви. А также приглашал к себе домой несовершеннолетних девочек – под предлогом угощения сладостями. Дальше заставлял идти в ванную, раздеваться и принимать душ, где фотографировал детей обнаженными и снимал видео. Соответствующие порнофайлы обнаружили на его мобильном. Было ли что-то большее, следствие еще выясняет. Ведь одна из свидетелей, 14-летняя девушка, рассказала, что подозреваемый напоил ее алкоголем и совершал сексуальные действия. Второй подозреваемый – 24-летний иеромонах. По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения он заманил в подвал одного из монастырских построек 14-летнюю девушку и совершил с ней сексуальные действия неестественным способом. Старшего из подозреваемых отправили в СИЗО с правом внести залог, младшего – под домашний арест. Прокуратура не согласилась с таким решением суда и подает апелляцию.
Смертельная авария произошла утром в Харькове
Автомобили Mitsubishi Pajero и BMW 540 столкнулись в районе перекрестка улиц Архитектора Алешина и Героев Харькова. Отдел коммуникации ГУ Нацполиции Харьковщины сообщил предварительную версию событий. При выезде на нерегулируемый перекресток 50-летний водитель Mitsubishi проигнорировал требование знака «Дать дорогу», он погиб на месте. Два пассажира этого автомобиля, а также водитель и пассажирка BMW травмированы, они в больнице.
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове
Кончились морозы, начались жаркие рекорды. 29 марта в Харькове стал самым горячим днем за все годы наблюдений. Это подтвердил Региональный центр по гидрометеорологии. По приведенным данным, вчера днем воздух прогрелся до +20,9°С. Предыдущий рекорд погода установила в 2024 году. Это было 19,8°С.
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 23:02;