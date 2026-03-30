Приватна ППО на Харківщині й монахи УПЦ МП під підозрою – підсумки 30 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 30 березня.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. До захисту неба долучають бізнес. Група, яку підготувала одна з компаній-учасниць проєкту, вже збила кілька ворожих цілей. Серед них – БпЛА «Шахед» і «Зала». Федоров відзначив: приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ. Така інновація, за задумом, дасть змогу швидко масштабувати продуктивність протиповітряної оборони без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Бізнес прикриває власну інфраструктуру та сприяє кращому захисту неба. Наразі в Україні формують подібні групи ще на 13 підприємствах.

Опалювальний сезон у Харкові завершується. Міський голова Ігор Терехов видав розпорядження, згідно з яким тепло в місті відключать 31 березня. Це стосується не тільки житлових будинків, але й лікарень, закладів освіти та інших об’єктів.

Двох ченців чоловічого монастиря УПЦ (МП) затримали в Харкові СБУ та Нацполіція. Речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив: церковних діячів підозрюють у злочинах проти статевої свободи та недоторканості дітей. За даними слідства, фігуранти справи діяли окремо, але знали про злочини один одного. В обласній прокуратурі навели подробиці резонансної справи. Один з підозрюваних – рясофорний чернець 52 років. Він відповідав за приготування випічки в церкві. А також запрошував до себе додому неповнолітніх дівчаток – під приводом частування солодощами. Далі примушував йти до ванної, роздягатися та приймати душ, де фотографував дітей оголеними та знімав відео. Відповідні порнофайли знайшли на його мобільному. Чи було щось більше, слідство ще з’ясовує. Адже одна зі свідків, 14-річна дівчина, розповіла, що підозрюваний напоював її алкоголем і вчиняв сексуальні дії. Другий підозрюваний – 24-річний ієромонах. За версією слідства, бувши в стані алкогольного сп’яніння він заманив до підвалу однієї з монастирських будівель 14-річну дівчину та вчинив із нею сексуальні дії у неприродний спосіб. Старшого з підозрюваних відправили в СІЗО з правом внести заставу, молодшого – під домашній арешт. Прокуратура не погодилася з таким рішенням суду та подає апеляцію.

Автівки «Mitsubishi Pajero» та «BMW 540» зіткнулися в районі перехрестя вулиць Архітектора Альошина та Героїв Харкова. Відділ комунікації ГУ Нацполіції Харківщини повідомив попередню версію подій. При виїзді на нерегульоване перехрестя 50-річний водій Mitsubishi проігнорував вимогу знаку «Дати дорогу», він загинув на місці. Двоє пасажирів цієї автівки, а також водійка та пасажирка BMW травмовані, вони в лікарні.

Закінчилися морози, почалися спекотні рекорди. 29 березня в Харкові стало найгарячішим за всі роки спостережень. Це засвідчив Регіональний центр із гідрометеорології. За наведеними даними, вчора вдень повітря прогрілося до +20,9°С. Попередній рекорд погода встановила у 2024 році. Це було +19,8°С.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 30 березня: