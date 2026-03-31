Live

Смертельные «колокольцы», клумбы и стрельба в центре Харькова – итоги 31 марта

Общество 23:00   31.03.2026
Оксана Якушко
Смертельные «колокольцы», клумбы и стрельба в центре Харькова – итоги 31 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 31 марта.

Новую опасность обнаружили в Харьковской области

О новой угрозе предупредил жителей Харьковской области начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывотехники обнаружили на территории региона два вида российских боеприпасов и мин, особенно опасных для гражданских. Первый – это кумулятивно-осколочные боеприпасы. Внешне они чем-то похожи на колокольчик. Второй – мины с магнитным датчиком цели. Они круглой формы, имеют зелёный цвет. Оба вида устройства оснащены механизмом самоликвидации. Синегубов призвал жителей области соблюдать осторожность. При обнаружении чего-то похожего сразу сообщайте на 101 или 102.

Российский БпЛА атаковал Чугуев: ранены гражданские и полицейские

Российский БпЛА с утра атаковал Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила о «прилете» по неработающему предприятию. Поврежден также объект критической инфраструктуры. В части города исчезло электричество. Ранения разной степени тяжести получили трое полицейских и две гражданские женщины, отметили в Нацполиции. Еще у трех человек – семьи с маленьким ребенком – острая реакция на стресс.

Проверили 401 объект, который якобы «заминировали»

Более 400 объектов в Харькове и области проверили на вероятное наличие взрывчатки. 339 фейковых сообщений о заминировании поступили правоохранителям накануне. Заявляли о взрывчатке в образовательных и торговых заведениях, админзданиях, общественных местах и ​​т.д. Во время проверок эвакуировали 1600 граждан. Взрывчатку нигде не нашли, отчитался отдел коммуникации ГУНП Харьковщины.

Стрельба в центре Харькова обошлась без пострадавших

Стрельба произошла в самом центре Харькова накануне вечером. Видео с разборкой на Сумской опубликовали местные телеграмм-каналы. Полицейские уже проверили информацию и сообщили: ссора возникла между мужчинами во время совместного употребления алкоголя. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал. Участников происшествия уже установили. У одного из них изъяли травматический пистолет.

Клумбы начали высаживать в Харькове

Клумбы начали высаживать в Харькове. Первой украшают зону перед памятником Тарасу Шевченко. Пресс-служба горсовета сообщила: работники Центрального парка избрали для этой локации 12 тыс. саженцев желтой и синей виолы. Затем расцветут клумбы возле Зеркальной струи и здания оперного театра.

Харьковский зоопарк изменил расписание работы

Харьковский зоопарк сменил расписание работы. Это связано с переходом на летнее время. В соцсетях зоопарка сообщили: гулять теперь можно будет на час подольше. На вход будут работать с 9:00 до 17:00. Выход – до 18:00.

МГ «Объектив» также сообщала 31 марта: 

  1. В среду ряд домов в Харькове останется без газа: адреса
  2. Нечеловеческие условия: нарушения нашли в общежитии для ВПЛ в Харькове
  3. «Через 3 месяца Библия – лучше панацея, чем РЭБ» — о защите скорых Харьковщины
Автор: Оксана Якушко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельные «колокольцы», клумбы и стрельба в центре Харькова – итоги 31 марта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 31 марта.".