Смертельные «колокольцы», клумбы и стрельба в центре Харькова – итоги 31 марта

МГ «Объектив» напоминает главные новости 31 марта.

О новой угрозе предупредил жителей Харьковской области начальник ХОВА Олег Синегубов. Взрывотехники обнаружили на территории региона два вида российских боеприпасов и мин, особенно опасных для гражданских. Первый – это кумулятивно-осколочные боеприпасы. Внешне они чем-то похожи на колокольчик. Второй – мины с магнитным датчиком цели. Они круглой формы, имеют зелёный цвет. Оба вида устройства оснащены механизмом самоликвидации. Синегубов призвал жителей области соблюдать осторожность. При обнаружении чего-то похожего сразу сообщайте на 101 или 102.

Российский БпЛА с утра атаковал Чугуев. Мэр Галина Минаева сообщила о «прилете» по неработающему предприятию. Поврежден также объект критической инфраструктуры. В части города исчезло электричество. Ранения разной степени тяжести получили трое полицейских и две гражданские женщины, отметили в Нацполиции. Еще у трех человек – семьи с маленьким ребенком – острая реакция на стресс.

Более 400 объектов в Харькове и области проверили на вероятное наличие взрывчатки. 339 фейковых сообщений о заминировании поступили правоохранителям накануне. Заявляли о взрывчатке в образовательных и торговых заведениях, админзданиях, общественных местах и ​​т.д. Во время проверок эвакуировали 1600 граждан. Взрывчатку нигде не нашли, отчитался отдел коммуникации ГУНП Харьковщины.

Стрельба произошла в самом центре Харькова накануне вечером. Видео с разборкой на Сумской опубликовали местные телеграмм-каналы. Полицейские уже проверили информацию и сообщили: ссора возникла между мужчинами во время совместного употребления алкоголя. Один из участников конфликта несколько раз выстрелил в воздух. Никто не пострадал. Участников происшествия уже установили. У одного из них изъяли травматический пистолет.

Клумбы начали высаживать в Харькове. Первой украшают зону перед памятником Тарасу Шевченко. Пресс-служба горсовета сообщила: работники Центрального парка избрали для этой локации 12 тыс. саженцев желтой и синей виолы. Затем расцветут клумбы возле Зеркальной струи и здания оперного театра.

Харьковский зоопарк сменил расписание работы. Это связано с переходом на летнее время. В соцсетях зоопарка сообщили: гулять теперь можно будет на час подольше. На вход будут работать с 9:00 до 17:00. Выход – до 18:00.

