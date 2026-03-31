Смертельні дзвоники, клумби, стрілянина у центрі Харкова – підсумки 31 березня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 31 березня.

Про нову загрозу попередив жителів Харківщини начальник ХОВА Олег Синєгубов. Вибухотехніки виявили на території регіону два види російських боєприпасів і мін, що особливо небезпечні для цивільних. Перший – це кумулятивно-осколкові боєприпаси. Ззовні вони чимось схожі на дзвіночок. Другий – міни з магнітним датчиком цілі. Вони круглої форми, мають зелений колір. Обидва види пристроїв оснащені механізмом самоліквідації. Синєгубов закликав жителів області бути обережними. У разі виявлення чогось схожого одразу повідомляйте на 101 або 102.

Російський БпЛА зранку атакував Чугуїв. Міська голова Галина Мінаєва повідомила про «приліт» по підприємству, що не працює. Пошкоджень зазнав також об’єкт критичної інфраструктури. У частині міста зникла електрика. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє поліціянтів і дві цивільні жінки, відзначили в Нацполіції. Ще в трьох людей – родини з маленькою дитиною – гостра реакція на стрес.

Понад 400 об’єктів у Харкові та області перевірили на ймовірну наявність вибухівки. 339 фейкових повідомлень про замінування надійшли правоохоронцям напередодні. Заявляли про вибухівку в освітніх і торговельних закладах, адмінбудівлях, громадських місцях тощо. Під час перевірок евакуювали 1600 громадян. Вибухівку ніде не знайшли, прозвітував відділ комунікації ГУНП Харківщини.

Стрілянина сталася в самісінькому центрі Харкова напередодні ввечері. Відео з «розбіркою» на Сумській опублікували місцеві телеграм-канали. Поліціянти вже перевірили інформацію та повідомили: сварка виникла між чоловіками під час спільного вживання алкоголю. Один з учасників конфлікту декілька разів вистрілив у повітря. Ніхто не постраждав. Учасників події вже встановили. В одного з них вилучили травматичний пістолет.

Клумби почали висаджувати в Харкові. Першою прикрашають зону перед пам’ятником Тарасові Шевченку. Пресслужба міськради повідомила: працівники Центрального парку обрали для цієї локації 12 тис. саджанців жовтої та синьої віоли. Далі розквітнуть клумби біля Дзеркального струменя та будівлі оперного театру.

Харківський зоопарк змінив розклад роботи. Це пов’язано з переходом на літній час. У соцмережах зоопарку повідомили: гуляти тепер можна буде на годину довше. На вхід працюватимуть з 9:00 до 17:00. Вихід – до 18:00.

