Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт

У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: 30 березня масово почали отримувати повідомлення про “мінування” навчальних закладів, садків, адміністративних будівель, ТРЦ та інших об’єктів по всьому регіону.

Так за добу правоохоронці перевірили 401 об’єкт, у якому нібито були закладені вибухівки. У жодному з них, зазначили в поліції, підозрілих предметів так і не виявили. Поки копи перевіряли будівлі, довелося евакуювати понад 1600 людей. Наразі в поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України.

“Поліція Харківщини закликає громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків задля безпечного середовища. Також попереджаємо, що відповідно до чинного законодавства за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років”, – наголосили в поліції.