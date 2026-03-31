Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт

Події 10:43   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: 30 березня масово почали отримувати повідомлення про “мінування” навчальних закладів, садків, адміністративних будівель, ТРЦ та інших об’єктів по всьому регіону.

Так за добу правоохоронці перевірили 401 об’єкт, у якому нібито були закладені вибухівки. У жодному з них, зазначили в поліції, підозрілих предметів так і не виявили. Поки копи перевіряли будівлі, довелося евакуювати понад 1600 людей. Наразі в поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України.

“Поліція Харківщини закликає громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків задля безпечного середовища. Також попереджаємо, що відповідно до чинного законодавства за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років”, – наголосили в поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
