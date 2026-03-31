Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт
У ГУ Нацполіції в Харківській області зазначили: 30 березня масово почали отримувати повідомлення про “мінування” навчальних закладів, садків, адміністративних будівель, ТРЦ та інших об’єктів по всьому регіону.
Так за добу правоохоронці перевірили 401 об’єкт, у якому нібито були закладені вибухівки. У жодному з них, зазначили в поліції, підозрілих предметів так і не виявили. Поки копи перевіряли будівлі, довелося евакуювати понад 1600 людей. Наразі в поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України.
“Поліція Харківщини закликає громадян бути уважними та сприяти поліції у виконанні ними службових обов’язків задля безпечного середовища. Також попереджаємо, що відповідно до чинного законодавства за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі до восьми років”, – наголосили в поліції.
Читайте також: Хвиля «мінувань» у Харкові: поліція перевіряє понад 260 повідомлень
Новини за темою:
Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: минирование, поліція, Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Псевдомінування Харкова та області: за добу копи перевірили 401 об’єкт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2026 в 10:43;