Псевдоминирования Харькова и области: за сутки копы проверили 401 объект
В ГУ Нацполиции в Харьковской области отметили: 30 марта массово начали получать сообщения о «минировании» учебных заведений, садиков, административных зданий, ТРЦ и других объектов по всему региону.
Так за сутки правоохранители проверили 401 объект, в которых якобы были заложены взрывчатки. Ни в одном из них, отметили в полиции, подозрительных предметов так и не обнаружили. Пока копы проверяли здания, пришлось эвакуировать более 1600 людей. Теперь в полиции открыли уголовные производства по статье 259 Уголовного кодекса Украины.
«Полиция Харьковщины призывает граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей по безопасной среде. Также предупреждаем, что согласно действующему законодательству за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет», – акцентировали в полиции.
Читайте также: Волна «минирований» в Харькове: полиция проверяет более 260 сообщений
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: минирование, полиция, Харьков, харьковщина;
Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 10:43;