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Крайне опасная дорога в Харьковской области: что на ней происходит

Общество 15:30   22.02.2025
Оксана Горун
Крайне опасная дорога в Харьковской области: что на ней происходит Скриншот

«Лепестками» из РСЗО засыпают дорогу между Купянском и селами Кондрашовка и Западное в Харьковской области, рассказал начальник местной РВА Андрей Канашевич в эфире «Суспільного».

«Есть дистанционное минирование. Они забрасывают «лепестки». Используют РСЗО для того, чтобы это делать. В основном это у нас происходит в районе населенного пункта Двуречная и в районе населенных пунктов Кондрашевской громады: Западное, Кондрашовка и дороги, ведущие от Купянска к этим населенным пунктам. Поэтому, безусловно, этот путь использовать на сегодня крайне опасно. Мы там не ездим очень давно, объезжаем с другой стороны. Если возникает какая-то необходимость, заезжаем со стороны Великобурлукской громады», — поделился Канашевич.

Необходимость ехать в обстреливаемые и заминированные громады может возникать и у РВА, и у волонтеров, и у спасателей с полицией из-за людей, которые остаются там и не соглашаются эвакуироваться. Сейчас в трех наиболее опасных прифронтовых громадах Купянского района остается около 6,5 тысячи местных жителей. При том, что до полномасштабного вторжения РФ здесь жили сто тысяч людей.

«Если мы говорим о Купянской громаде – это примерно 3000 человек, сам город Купянск – чуть меньше 2000 человек. Если мы говорим о левом береге Купянского района, то там у нас проживает чуть меньше 1600 человек, и в общей сложности в этой зоне опасной – около 6500 жителей еще остаются», — привел данные Канашевич.

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Процесс эвакуации из Купянской, Петропавловской и Куриловской громад, которые уже давно в зоне боевых действий, практически не происходит.

«Люди практически уже не уезжают или уезжают в небольшом количестве, — отметил начальник РВА. — Чуть больше выехало из Кондрашовской и Двуречанской громад. Это связано с тем, что там более оживленная линия фронта и больше обстрелов идет, в том числе, вглубь территорий этих громад. Особенно это касается Кондрашовской громады, где до последнего времени людей проживало достаточно много. А вот с этими обстрелами люди все же выехали. И в принципе тенденция такова, что 10-15 человек в день из пяти громад выезжают. Бывает, что после обстрелов выезжает до 40 человек в день».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2025 в 15:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Лепестками» из РСЗО засыпают дорогу между Купянском и селами Кондрашовка и Западное в Харьковской области, рассказал начальник местной РВА Андрей Канашевич в эфире «Суспільного»".