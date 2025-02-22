Вкрай небезпечна дорога в Харківській області: що на ній відбувається

“Пелюстками” з РСЗВ засипають дорогу між Куп’янськом та селами Кіндрашівка й Западне в Харківській області, розповів начальник місцевої РВА Андрій Канашевич в етері “Суспільного”.

“Є дистанційне мінування. Вони закидають “пелюстки”. Використовують РСЗВ для того, щоб це робити. Здебільшого це в нас відбувається в районі населеного пункту Дворічна та в районі населених пунктів Кіндрашівської громади: Западне, Кіндрашівка та дороги, які ведуть від Куп’янська до цих населених пунктів. Тому безумовно цю дорогу використовувати на сьогодні вкрай небезпечно. Ми там не їздимо дуже давно, об’їжджаємо з інших боків. Якщо виникає якась потреба, заїжджаємо з боку Великобурлуцької громади“, – поділився Канашевич.

Необхідність їхати в обстрілювані та заміновані громади може виникати й у РВА, і у волонтерів, і в рятувальників із поліцією через людей, які залишаються там і не погоджуються евакуюватися. Зараз у трьох найнебезпечніших прифронтових громадах Куп’янського району залишається близько 6,5 тисячі місцевих жителів. При тому, що до повномасштабного вторгнення РФ тут мешкали сто тисяч людей.

“Якщо ми говоримо про Куп’янську громаду – це приблизно 3000 людей, саме місто Куп’янськ – трохи менш як 2000 людей. Якщо ми говоримо про лівий берег Куп’янського району, то там у нас проживає трохи менше ніж 1600 людей, і в цілому в цій зоні небезпечній – близько 6500 мешканців ще залишаються”, – навів дані начальник РВА.

Процес евакуації з Куп’янської, Петропавлівської та Курилівської громад, які вже давно в зоні бойових дій, практично не відбувається.

“Люди практично вже не виїжджають або виїжджають у невеликій кількості, – відзначив Канашевич. – Трохи більше поїхало з Кіндрашівської та Дворічанської громад. Але це пов’язано з тим, що там більш жвава лінія фронту й там більше обстрілів іде в тому числі вглиб територій цих громад. Особливо це стосується Кіндрашівської громади, де до останнього часу людей проживало достатньо багато. А от із тими обстрілами люди все ж таки поїхали. І в принципі тенденція така, що 10-15 людей на день з п’яти громад виїжджають. Буває, що після обстрілів виїжджає до 40 людей на день”.