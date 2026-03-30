Волна «минирований» в Харькове: полиция проверяет более 260 сообщений
Сегодня, 30 марта, в Харькове и в целом по всей стране фиксируют массовые анонимные сообщения о заминировании.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что по состоянию на 16:00 в полицию поступило более 260 сообщений о якобы заложении взрывных устройств в различных учреждениях и организациях города.
«Все сообщения тщательно проверяют работники следственно-оперативных групп территориальных подразделений полиции и специалисты взрывотехнического управления. Проводятся необходимые мероприятия по обследованию объектов и ближайших территорий», – уточнили в полиции.
Правоохранители говорят: сейчас информация о наличии взрывоопасных предметов не подтверждена. Копы принимают меры по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений.
В Нацполиции Украины констатируют, что «волна» минований наблюдается не только в Харькове, но и по всей стране. Началось это с 11:00.
«По состоянию на 14:50 в подразделения полиции поступило 1216 сообщений. Отработано 20% таких сообщений», — рассказали в полиции.
Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не препятствовать работе правоохранителей.
Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 16:44;