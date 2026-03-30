Хвиля «мінувань» у Харкові: поліція перевіряє понад 260 повідомлень
Сьогодні, 30 березня, у Харкові і загалом по всій країні фіксують масові анонімні повідомлення про замінування.
У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що станом на 16:00 до правоохоронців надійшло понад 260 повідомлень про нібито закладення вибухових пристроїв у різних установах та організаціях міста.
«Усі повідомлення ретельно перевіряють працівники слідчо-оперативних груп територіальних підрозділів поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління. Проводяться необхідні заходи з обстеження об’єктів і прилеглих територій», – уточнили в поліції.
Правоохоронці кажуть: наразі інформація про наявність вибухонебезпечних предметів не підтверджена. Копи вживають заходів для встановлення осіб, причетних до поширення неправдивих повідомлень.
В Нацполіції України констатують: «хвиля» мінувань спостерігається не тільки в Харкові, а й по всій країні. Почалося це з 11:00.
«Станом на 14:50 до підрозділів поліції надійшло 1216 повідомлень. Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень», – розповіли в поліції.
Правоохоронці закликають громадян зберігати спокій, довіряти лише офіційним джерелам інформації та не перешкоджати роботі правоохоронців.
Категорії: Події, Харків; Теги: заминирование, новини Харкова, поліція;
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 16:44;