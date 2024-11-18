У Харкові через повідомлення про замінування закрили станцію метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Станція метро «Наукова» у Харкові тимчасово зачинена у звʼязку з повідомленням про замінування.
«Поїзді слідують Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заминирование, метро, станция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станція метро «Наукова» у Харкові тимчасово зачинена у звʼязку з повідомленням про замінування.".