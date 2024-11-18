У Харкові через повідомлення про замінування закрили станцію метро

Станція метро «Наукова» у Харкові тимчасово зачинена у звʼязку з повідомленням про замінування.

«Поїзді слідують Олексіївською лінією метрополітену без зупинки на вказаній станції. Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».