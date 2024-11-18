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В Харькове из-за сообщения о заминировании закрыли станцию ​​метро

Общество 14:13   18.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове из-за сообщения о заминировании закрыли станцию ​​метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта в связи с сообщением о заминировании.

«Поезда следуют по Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно», – сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта в связи с сообщением о заминировании.".