В Харькове из-за сообщения о заминировании закрыли станцию ​​метро

Станция метро «Научная» в Харькове временно закрыта в связи с сообщением о заминировании.

«Поезда следуют по Алексеевской линии метрополитена без остановки на указанной станции. О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно», – сообщили в КП «Харьковский метрополитен».