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До шести років тюрми загрожує харків’янину за нетверезий жарт

Суспільство 18:04   28.02.2025
Олена Нагорна
До шести років тюрми загрожує харків’янину за нетверезий жарт

У Харкові судитимуть 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, пізно ввечері 15 листопада 2024 року зробив неправдиве повідомлення про замінування трьома кілограмами тротилу трьох мостів у місті.

Як інформують в обласній прокуратурі, фігурант дзвонив на лінію “112”. Правоохоронці шукали вибухові пристрої, проте нічого не виявили.

«Особу псевдомінера встановили. Ним виявився безробітний харківʼянин. Того вечора він випивав наодинці. Пояснив, що хотів просто пожартувати», – розповіли у відомстві.

Чоловіка судитимуть у Київському райсуді м. Харкова за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, що загрожувало загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками (ч. 1 ст. 259 ККУ). Йому загрожує від двох до шести років позбавлення волі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2025 в 18:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 51-річного чоловіка, який, за даними слідства, пізно ввечері 15 листопада 2024 року зробив неправдиве повідомлення про замінування трьох мостів у місті.".